Mr Karl-Frederick Paul, le Coordinateur Résident des Nations Unies en Gambie, a rendu une visite de courtoisie au quotidien The Point le jeudi 29 janvier. Au cours de la visite, Mr Karl-Frederick Paul a félicité le quotidien The Point pour ces décennies de combat au profit de la liberté de la presse et son rôle immuable dans la défense du journalisme d'investigation.

Mr Baba Hydara, directeur général et coéditeur du quotidien, a assisté à cette réunion. Le rédacteur en chef, ainsi que le rédacteur en chef adjoint et le responsable du département informatique' ont tous pris part à cette réunion.

Cette visite de courtoisie par le Haut-Représentant de l'ONU en Gambie a donné l'opportunité pour une discussion face-à-face avec la direction du quotidien The Point et a permis d'explorer un grand nombre de possibilités pour des partenariats et collaborations futurs.

Mr Paul a félicité le quotidien The Point pour ses analyses objectives et pour sa couverture diverse et variée. Il a reconnu la lutte courageuse du quotidien pour la sauvegarde de la démocratie et des droits de l'Homme depuis sa création en1991, et ce, malgré les nombreuses entraves auxquelles le quotidien a dû faire face.

Au cours de cette visite, le Haut-Représentant de l'ONU a discuté des possibilités de collaboration dans le domaine du journalisme d'investigation sur des sujets liés au développement. Il a également parlé de possibilités de partenariats dans le but d'informer le public sur les Objectifs de Développement Durables (ODDs). Il a signalé que les Objectifs de Développement Durables s'alignent étroitement avec les principes de base du quotidien The Point, notamment : l'objectif numéro 16 qui concerne la paix, la justice, et la mise en place de fortes institutions, l'objectif numéro 5 qui concerne l'égalité des sexes, et l'objectif numéro 10 qui concerne la réduction des inégalités.

Mr Paul a également élaboré sur les opportunités de formation des medias et de renforcement de capacités des journalistes de différents niveaux.

Le Haut-Représentant de l'ONU en Gambie a également exprimé son admiration pour la stabilité du partenariat avec le quotidien The Point, tout en assurant de son engagement pour la transparence et de sa disponibilité envers les médias. Il a également réitéré sa politique de porte ouverte pour des engagements futurs.

Mr Baba Hydara, le directeur général du quotidien The Point a souhaité la bienvenue au Haut-Représentant de l'ONU en Gambie. Il a exprimé sa gratitude pour sa visite et a mis un accent particulier sur les relations de longue date existant entre le quotidien The Point et l'Organisation des Nations Unies. Il a souligné l'importance du soutien des Nations Unies en termes de publicité, car cela aide à garantir la viabilité financière du quotidien, notamment au cours de cette année électorale, et a insisté davantage sur un besoin de formation des journalistes, et ce, afin que ceux-ci puissent aiguiser leurs connaissances et compétences.

Mr Bekai Njie, le rédacteur en chef, s'est fait l'écho de ces sentiments, soulignant l'importance de la collaboration dans la couverture médiatique des projets de l'ONU et de l'organisation de programmes de formation pour les journalistes pendant et après les élections.

