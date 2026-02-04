Libye: Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, est mort

Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, a été tué mardi 3 février, ont confirmé plusieurs sources à RFI.

La chaîne Libya al-Ahrar a affirmé que « des personnalités proches » de Saif al-Islam Kadhafi ont fait part de son décès « sans (en) révéler les circonstances ». Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a indiqué qu'il était décédé dans une publication sur Facebook, sans autres précisions.

« Le docteur Saïf al-Islam est tombé en martyr », a de son côté déclaré son cousin, Hamid Kadhafi, par téléphone à la chaîne Libya al-Ahrar. « Nous n'avons pas d'autres informations », a-t-il ajouté. Selon plusieurs médias, il serait mort au sud de la ville de Zintan, dans l'ouest de la Libye.

Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Saïf al-Islam, 53 ans, s'était forgé une image de modéré et de réformateur. Une réputation qui s'est effondrée quand il a promis des bains de sang au début de la rébellion.

Recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité, il avait été arrêté dans le Sud libyen. Longtemps détenu à Zintan, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie.

Jusqu'à l'annonce de son décès, on ne savait pas où il se trouvait. En novembre 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, qui devait se tenir en décembre de cette même année. L'élection ne s'est finalement pas tenue.

