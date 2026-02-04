Afrique: L'OMS lance son appel de 2026 pour venir en aide à des millions de personnes vivant dans des situations de crise et d'urgence sanitaire

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé aujourd'hui son appel mondial de 2026 visant à garantir l'accès aux soins de santé à des millions de personnes qui vivent dans des situations de crise et de conflit humanitaire.

En 2025, l'OMS et ses partenaires sont venus en aide à 30 millions de personnes grâce aux fonds recueillis dans le cadre de l'appel d'urgence annuel. Ces fonds ont permis de vacciner 5,3 millions d'enfants et de sauver de nombreuses vies, d'organiser 53 millions de consultations de santé, de soutenir plus de 8000 établissements de santé et de faciliter le déploiement de 1370 dispensaires mobiles.

L'appel de 2026 a pour objectif de recueillir près d'un milliard de dollars des États-Unis pour faire face à 36 situations d'urgence dans le monde, dont 14 urgences de niveau 3 qui appellent le niveau de riposte maximal de la part de l'Organisation. Il s'agit aussi bien de crises humanitaires soudaines que de situations d'urgence prolongées où les besoins sanitaires sont critiques.

« Cet appel est un appel à faire preuve de solidarité avec les personnes vivant dans des zones de conflit, forcées de fuir et touchées par des catastrophes, afin non seulement de leur offrir des services, mais aussi de leur assurer que nous ne les oublions pas », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement stratégique en faveur de la santé et de la sécurité. L'accès aux soins de santé redonne de la dignité, stabilise les communautés et est une étape sur la voie du relèvement. »

L'appel de 2026 intervient à un moment où les pressions mondiales convergent. Sous l'effet des conflits prolongés, des impacts croissants des changements climatiques et des épidémies récurrentes de maladies infectieuses, la demande d'assistance sanitaire d'urgence ne cesse de croître, alors que le financement humanitaire international continue de diminuer.

En 2025, les niveaux de financement humanitaire étant tombés en dessous des niveaux de 2016, l'OMS et ses partenaires n'ont pu atteindre qu'un tiers des 81 millions de personnes qui devaient initialement recevoir une assistance sanitaire humanitaire.

Il est urgent que nous réaffirmions nos engagements et que nous fassions preuve de solidarité pour protéger et soutenir les personnes qui vivent dans les environnements les plus fragiles et vulnérables.

Priorités en matière de riposte aux situations d'urgence sanitaire

En 2026, les zones et domaines prioritaires pour les interventions d'urgence de l'OMS seront notamment l'Afghanistan, Haïti, le Myanmar, la République arabe syrienne, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le territoire palestinien occupé, l'Ukraine et le Yémen, ainsi que les épidémies en cours de choléra et de mpox (variole simienne).

En tant que principal organisme chargé de l'action de santé publique dans les contextes humanitaires, l'OMS coordonne plus de 1500 partenaires dans 24 situations de crise à travers le monde, en veillant à ce que les autorités nationales et les partenaires locaux restent au centre des activités de riposte.

En sa qualité de coprésident de l'événement de lancement, l'Ambassadeur Noel White, Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a déclaré : « Toute crise humanitaire est une crise sanitaire. C'est pourquoi l'Irlande est fière d'appuyer les interventions d'urgence de l'OMS en apportant des ressources non préaffectées, souples et prévisibles au Fonds de réserve pour les situations d'urgence. »

S'exprimant également en tant que coprésidente de l'événement, Mme Marita Sørheim-Rensvik, Représentante permanente adjointe de la Norvège auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a déclaré : « Dans les situations d'urgence les plus complexes auxquelles le monde est confronté aujourd'hui, l'OMS reste indispensable pour protéger la santé, faire respecter le droit international humanitaire et garantir que les soins d'importance vitale atteignent les populations dans les zones où peu d'autres organismes peuvent opérer.

Qu'il s'agisse de garantir l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes ou de soutenir les agents et agentes de santé en première ligne qui subissent une pression énorme, le rôle de l'OMS est essentiel. La Norvège appelle tous les États Membres à renforcer leur soutien à l'OMS afin que celle-ci puisse continuer de servir celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Les interventions d'urgence de l'OMS et de ses partenaires consistent notamment :

à maintenir en état de fonctionner les établissements de santé essentiels ;

à livrer des fournitures médicales d'urgence et à dispenser des soins de traumatologie ;

à prévenir les flambées épidémiques et à y riposter ;

à rétablir la vaccination systématique ; et

à assurer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et de santé de la mère et de l'enfant dans les environnements fragiles et les zones de conflit.

Grâce à des investissements précoces et prévisibles, l'OMS et ses partenaires sont en mesure de réagir immédiatement en cas de crise, et ainsi de réduire le nombre de décès et de cas de maladie, d'endiguer les épidémies et d'empêcher que les risques sanitaires n'évoluent en crises humanitaires et sanitaires plus larges, avec des coûts humains et financiers bien plus élevés.

Si l'OMS et d'autres partenaires humanitaires ont été contraints de faire des choix difficiles pour donner la priorité aux interventions les plus critiques, les activités retenues sont celles dont l'impact est maximal. Grâce aux ressources sollicitées, l'OMS pourra dispenser des soins vitaux lors des situations d'urgence les plus graves au monde, et ainsi jeter les bases de la paix.