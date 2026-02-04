Gabon: Port-Gentil | Réunion technique de haut niveau

3 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MAUEE

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, Monsieur Philippe Tonangoye, a présidé ce 2 février 2026 à Port-Gentil une réunion technique de haut niveau consacrée aux enjeux et au suivi des travaux de remplacement des turbines à gaz de la centrale thermique de la SEEG.

Cette rencontre stratégique s'est tenue en présence du Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Maritime, du Maire de la commune de Port-Gentil, du PCA de la SEEG, des responsables de la Société du Patrimoine, de l'entreprise AKSA Energy, ainsi que des autorités administratives et de la hiérarchie militaire. Les échanges ont permis de poser les bases d'une approche concertée et participative, axée sur la coordination des acteurs et le suivi rigoureux de ces travaux structurants, au service du renforcement durable de la production énergétique de Port-Gentil.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.