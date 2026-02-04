Gabon: Port-Gentil | Réunion technique de haut niveau

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, Monsieur Philippe Tonangoye, a présidé ce 2 février 2026 à Port-Gentil une réunion technique de haut niveau consacrée aux enjeux et au suivi des travaux de remplacement des turbines à gaz de la centrale thermique de la SEEG.

Cette rencontre stratégique s'est tenue en présence du Gouverneur de la Province de l'Ogooué-Maritime, du Maire de la commune de Port-Gentil, du PCA de la SEEG, des responsables de la Société du Patrimoine, de l'entreprise AKSA Energy, ainsi que des autorités administratives et de la hiérarchie militaire. Les échanges ont permis de poser les bases d'une approche concertée et participative, axée sur la coordination des acteurs et le suivi rigoureux de ces travaux structurants, au service du renforcement durable de la production énergétique de Port-Gentil.