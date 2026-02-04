Afrique: Le 10e Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité prévu les 20 et 21

Dakar — La dixième édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité aura lieu les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), a-t-on appris du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.

"Cette dixième édition marquera une importante étape consacrant une décennie de propositions de solutions africaines et durables face aux défis sécuritaires contemporains", indique le ministère dans un communiqué rendu public mardi.

Cet événement, placé sous le thème "L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?", sera présidé par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères, Cheikh Niang, procèdera, jeudi, à Dakar, au lancement officiel de cette rencontre internationale de deux jours. La cérémonie sera suivie d'un point de presse, lit-on dans le communiqué.

"Cette première séquence marquera le début des activités préparatoires et de réflexion du Forum qui constitue une plateforme africaine de référence dédiée à la réflexion stratégique sur les enjeux de paix, de sécurité collective et de gouvernance sur le continent", souligne le texte.