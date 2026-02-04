Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN consolide son partenariat avec les entreprises locales

La ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Delphine Édith Emmanuel Adouki, a ouvert, le 2 février à Kintélé, les travaux du forum sur le partenariat entre l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) et le monde du travail sur fond de consolidation de la coopération entrepreneuriale avec les entreprises et les collectivités locales.

Le Pr Edouard Ngou a largement expliqué, dans la leçon inaugurale, que le partenariat université-entreprise s'inscrit dans la mission de l'université pour lui permettre d'être en symbiose avec son environnement économique à travers de passerelles multiples allant de l'université vers l'entreprise et inversement.

Le forum prendra en compte, comme l'a indiqué le président de l'UDSN, Ange Antoine Abéna, les initiatives de refondation des stratégies d'enseignement, l'adéquation formation-emploi et l'employabilité des jeunes finalistes pour les cinq prochaines.

Pour l'UDSN, ces partenariats peuvent fournir des possibilités supplémentaires pour la recherche, un accès à l'expertise industrielle et permettre aux étudiants d'acquérir une expérience concrète grâce à des stages et des programmes coopératifs.

Pour les entreprises, ces partenariats constituent un signe de la responsabilité civique, sociétale ainsi du du soutien qu'elles apportent à la communauté. Cette orientation s'inscrit dans la nouvelle dynamique des Nations unies, particulièrement conduite par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, qui invite les États membres à repenser et à inventer les futurs de l'éducation sur la base d'un nouveau contrat social pour l'apprentissage.

L'organisation de ce forum est, selon la ministre de l'Enseignement supérieur, « La nouvelle vulgate des établissements d'enseignement supérieur. La deuxième université publique de notre pays s'impose aujourd'hui comme un laboratoire dont les expériences ne manqueront pas d'inspirer d'autres établissements d'enseignement supérieur ».

Signalons que l'université a une relation avec l'entreprise mais avec des buts d'un côté différents et de l'autre complémentaires. Trois priorités paraissent toutefois s'imposer: la diffusion et le transfert des connaissances, le soutien à la recherche fondamentale et la formation des compétences.