Afrique: Lieu de mémoire - Le président sénégalais visite le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza à Brazzaville

En marge de sa visite officielle à Brazzaville, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite symbolique au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, mettant en lumière les relations historiques entre le Sénégal et le Congo.

Érigé au cœur de la capitale congolaise, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza constitue un véritable site touristique chargé d'histoire. Il retrace la pénétration française au Congo, illustrant le début de la période coloniale à travers des fresques en marbre et des tableaux picturaux.

Ces œuvres racontent la signature du traité entre le navigateur français d'origine italienne, Pierre Savorgnan de Brazza, et Makoko, jusqu'à l'établissement du poste de Mfoa en 1880, qui deviendra plus tard Brazzaville.

Bassirou Diomaye Faye a été guidé lors sa visite par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongault, et la directrice générale du mémorial, Belinda Ayessa. Cette visite s'est ouverte par un passage devant la sépulture de Pierre Savorgnan de Brazza et des membres de sa famille, mettant en avant l'héritage culturel de cette figure historique.

Les visiteurs ont également pu découvrir les portraits et sculptures de la dynastie Makoko, dont Gaston Nguayulu et Auguste Gampio, respectivement XVIe et XVIIe rois, qui ont marqué l'histoire de la région à la fin du XIXe siècle.

Le hall du mémorial est orné des effigies de Pierre Savorgnan de Brazza et du sergent Malamine Kamara, un sous-officier sénégalais qui a bravement accompagné le navigateur français dans ses explorations.

À l'issue de cette visite riche en symboles, le président Bassirou Diomaye Faye a signé le livre d'or du mémorial, une démarche rendue publique par la directrice générale. Dans son message, il a témoigné de son passage dans ce haut lieu de mémoire, en rendant un hommage sincère au sergent Malamine Kamara et en soulignant les relations fraternelles entre le Sénégal et le Congo.