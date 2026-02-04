Afrique: Congo/Sénégal - Brazzaville et Dakar veulent renforcer la coopération dans les domaines du pétrole et du gaz

Au terme de son séjour de 48 heures à Brazzaville, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, ont exprimé, au cours d'une conférence de presse conjointe, la nécessité d'approfondir leur coopération dans les domaines pétrolier et gazier.

« Le Sénégal a découvert récemment du pétrole et du gaz dont l'exploitation a commencé l'année dernière, ce que le Congo fait depuis des décennies. Nous avons donc là une coopération à exploiter pour apprendre de la longue expérience congolaise dans la gestion du pétrole et du gaz (...) », a indiqué le chef de l'Etat sénégalais qui a regretté le fait que les relations commerciales entre Dakar et Brazzaville ne soient pas au diapason de la convivialité entre les deux peuples. « Nous pouvons faire beaucoup plus », a-t-il exhorté.

Selon lui, la coopération dans le secteur pétrolier va permettre de donner au Congo d'autres débouchés pour l'exportation de son gaz, et au Sénégal d'avoir les sources d'approvisionnement beaucoup plus sûres à des prix compétitifs.

Pour sa part, rappelant que la formation des cadres et des jeunes constitue l'avenir du continent africain, le président congolais, reconnaissant la qualité des établissements d'enseignement supérieur dont regorge le Sénégal, a exprimé l'intérêt de renforcer les liens entre les deux pays dans le domaine de l'éducation.

Dans la capitale congolaise, le président Bassirou Diomaye Faye a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, lieu de culture et de mémoire qui retrace la pénétration française au Congo.

On y trouve à l'intérieur les tombes des restes mortels de l'explorateur franco-italien et de quelques membres de sa famille, mais aussi l'effigie du sergent Malamine Camara, un sous-officier sénégalais, interprète et accompagnateur de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza.