Cote d'Ivoire: Commerce intra-africain - Afreximbank mise sur huit startups pour accélérer l'innovation

La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a rendu publique, le 2 novembre 2026 au Caire, la liste des huit startups retenues pour la première cohorte de son Afreximbank Accelerator Program, une initiative destinée à soutenir l'innovation au service du commerce intra-africain et de l'industrialisation du continent.

Sélectionnées parmi plus de 1 600 candidatures issues d'Afrique, de la diaspora et de la région CARICOM, les startups finalistes se distinguent par la pertinence de leurs solutions face aux défis structurels du commerce africain. Le processus de sélection, jugé particulièrement rigoureux, a combiné analyses commerciales approfondies, entretiens et séances de pitch devant un jury composé d'experts d'Afreximbank et de spécialistes externes du capital-risque et de l'innovation.

Les projets retenus couvrent des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, le commerce électronique, l'accès aux marchés, les technologies financières, la chaîne d'approvisionnement et la fabrication. Selon Afreximbank, ces initiatives portent un fort potentiel de contribution à la dynamisation des échanges intra-continentaux et à l'intégration économique africaine, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Prévu pour une durée de trois mois à compter de mars 2026, le programme d'accélération offrira aux startups un accompagnement structuré. Sous réserve du respect des critères établis, les finalistes pourront bénéficier d'un investissement en fonds propres pouvant atteindre 250 000 dollars américains via le Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA). À cela s'ajoutent des sessions de mentorat assurées par des experts du commerce international et des leaders du secteur privé, ainsi qu'un accès privilégié à l'écosystème commercial panafricain d'Afreximbank.

Le programme prévoit également des modules de formation virtuelle, des ateliers pratiques et des rencontres en présentiel dans plusieurs pôles régionaux, notamment à Abuja, Nairobi et au siège de la Banque au Caire. L'initiative s'achèvera par une journée de démonstration au cours de laquelle les startups présenteront leurs solutions devant des investisseurs, décideurs publics et acteurs majeurs de l'industrie.

À travers ce programme, Afreximbank entend renforcer le rôle des solutions développées localement dans la transformation du commerce africain et l'opérationnalisation des ambitions de la ZLECAf.