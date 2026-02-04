Cote d'Ivoire: Coupe du Monde - Forte mobilisation populaire lors de la présentation du trophée à Abidjan

Le Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a vibré, le mardi 3 février 2026, au rythme de la présentation officielle du trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA au grand public. Dans le cadre de la tournée internationale organisée par Coca-Cola, des centaines d'Ivoiriens ont effectué le déplacement pour vivre ce moment rare et immortaliser leur rencontre avec le prestigieux trophée doré.

On peut les compter par centaines... non, par milliers qui ont bravé la bruine pour ne pas manquer ce rendez-vous.

Dès les premières heures de la journée, l'esplanade et le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire étaient noirs de monde. Une foule compacte, animée par les chants, les cris de joie et les flashes des téléphones portables, s'est massée autour du joyau du football mondial, dans une atmosphère mêlant ferveur populaire et émotion palpable.

Étudiants, familles et passionnés de football ont envahi les lieux, les regards brillants, les visages levés vers le trophée scintillant sous les projecteurs. Chacun voulait sa photo souvenir, son instant suspendu face à l'objet mythique, symbole ultime des rêves de gloire.

Aïcha Koné et Mariam Traoré, étudiantes respectivement à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), n'ont pas caché leur émerveillement. « Voir ce trophée en vrai, c'est un rêve de gamine qui devient réalité. On le voyait seulement à la télévision », confie Aïcha Koné, la voix chargée d'émotion. Mariam Traoré renchérit : « C'est une immense fierté. On se sent plus proches de la Coupe du Monde. Je suis fière d'être ivoirienne et j'espère qu'il reviendra en Côte d'Ivoire ».

Même sentiment du côté de Koffi Junior N'Guessan, footballeur, et d'Alain Kouadio, enseignant. « C'est un rêve de gosse. Être là, face au trophée, ça donne encore plus envie de croire en nos rêves. Que les Éléphants remportent ce trophée en juillet prochain », lance Koffi Junior N'Guessan. Pour Alain Kouadio, « cette visite motive la jeunesse et montre que tout est possible ».

Au-delà de l'exposition, l'escale abidjanaise du trophée s'impose comme un moment de communion entre sport et culture. La ferveur ressentie tout au long de la journée annonce une soirée tout aussi électrique, avec le grand concert du trophée prévu dans la soirée, réunissant Didi B, Josey, Serge Beynaud, la Team Paiya et Dydy Yeman.

Il convient de rappeler que le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA quittera Abidjan dès demain pour la prochaine étape de sa tournée, en direction de l'Égypte.