Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Fourrière et sanctions contre les plaques d'immatriculation irrégulières

3 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) a annoncé, ce mardi 3 février 2026, le lancement imminent d'opérations de contrôle et de répression visant les plaques d'immatriculation non conformes, sur l'ensemble du territoire national.

Selon le communiqué officiel signé par Oumar Sacko, tout véhicule particulier dont la plaque réglementaire est masquée, dissimulée ou modifiée sera saisi et conduit à la fourrière. La restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après le retrait du dispositif de dissimulation et le paiement intégral des amendes accumulées, notamment celles issues de la vidéoverbalisation.

S'agissant des véhicules administratifs, le directeur général rappelle que, conformément au principe d'exemplarité de l'État, tout véhicule en infraction sera également saisi et conduit à la fourrière administrative du Bureau de gestion des véhicules administratifs (Bgva).

Pour les véhicules privés non dédouanés, acquis hors taxes et actuellement en cours de régularisation, les propriétaires sont invités à poursuivre les démarches administratives afin d'obtenir une immatriculation provisoire délivrée par la Dgttc, dans l'attente de l'immatriculation définitive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général des transports terrestres et de la circulation précise que ces mesures visent à renforcer la sécurité routière, à lutter contre les comportements inciviques et à garantir l'efficacité du Système de transport intelligent. Il exhorte l'ensemble des usagers à respecter strictement le Code de la route et à faire preuve de civisme pour la sécurité de tous.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.