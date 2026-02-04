Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Fourrière et sanctions contre les plaques d'immatriculation irrégulières

Le directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) a annoncé, ce mardi 3 février 2026, le lancement imminent d'opérations de contrôle et de répression visant les plaques d'immatriculation non conformes, sur l'ensemble du territoire national.

Selon le communiqué officiel signé par Oumar Sacko, tout véhicule particulier dont la plaque réglementaire est masquée, dissimulée ou modifiée sera saisi et conduit à la fourrière. La restitution du véhicule ne pourra intervenir qu'après le retrait du dispositif de dissimulation et le paiement intégral des amendes accumulées, notamment celles issues de la vidéoverbalisation.

S'agissant des véhicules administratifs, le directeur général rappelle que, conformément au principe d'exemplarité de l'État, tout véhicule en infraction sera également saisi et conduit à la fourrière administrative du Bureau de gestion des véhicules administratifs (Bgva).

Pour les véhicules privés non dédouanés, acquis hors taxes et actuellement en cours de régularisation, les propriétaires sont invités à poursuivre les démarches administratives afin d'obtenir une immatriculation provisoire délivrée par la Dgttc, dans l'attente de l'immatriculation définitive.

Le directeur général des transports terrestres et de la circulation précise que ces mesures visent à renforcer la sécurité routière, à lutter contre les comportements inciviques et à garantir l'efficacité du Système de transport intelligent. Il exhorte l'ensemble des usagers à respecter strictement le Code de la route et à faire preuve de civisme pour la sécurité de tous.