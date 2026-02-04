Cote d'Ivoire: Sia 2026 - La 5e édition les 17, 18 et 19 septembre prochains

La 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia) se tiendra les 17, 18 et 19 septembre 2026 au Parc des expositions dans la commune de Port-Bouët. L'annonce a été faite le 3 février 2026 par le président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp), Lamine Koné. C'était au cours d'une conférence à Azalaï Hôtel de Marcory. Le thème de la présente édition est " Digitalisation, Économie circulaire et Gestion durable des ressources dans le BTP ".

Lamine Koné a justifié le choix du thème par la nécessité pour les entreprises du secteur « d'intégrer les outils numériques dans la conception, l'exécution et la gestion des projets ; d'adopter les principes de l'économie circulaire ; et de promouvoir une gestion plus durable et plus efficiente des ressources naturelles et énergétiques ». Le patron du Gibtp a également annoncé un pays invité d'honneur, des délégations étrangères ; des rencontres B2B et B2G, ainsi que de nombreux partages d'expériences et opportunités de partenariats d'affaires. Il a aussi annoncé une autre cérémonie de lancement officielle en présence des représentants de l'administration dont le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier.

Outre les « 5000 visiteurs qualifiés » attendus, le commissaire général du Salon, Ismaël Boga-N'Guessan, a indiqué que « l'exposition se tiendra sur un espace global d'environ 19 000 m² dont un espace pour l'exposition Corporate premium (5000 m²), et deux autres pour l'exposition extérieure engins (10 000 m²), et les démonstrations d'engins (4000 m²) ». Sont également prévus au menu de l'évènement, des Panels, une Innovative Day, un espace professionnel vert, a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que l'exposition portera sur quatre secteurs : Réseau routier, Réseau électrique, Eau & Assainissement et Télécommunications.

Pour sa part, le président du Comité scientifique, Dr Paulin Kouassi, a indiqué que quatre sous-thèmes sont retenus dont le sous-thème 1 : « Digitalisation et transformation numérique du BTP en Afrique - Défis et opportunités ». À cela s'ajoutent les sous-thèmes 2 : « Économie circulaire et valorisation des déchets/matériaux dans le BTP » ; 3 : « Gestion durable des ressources et efficacité énergétique dans le BTP » ; et 4 : « Politiques publics, normes et financement pour un secteur du BTP durable et digitalisé en Afrique ». En outre, l'édition 2026 sera aussi meuble d'une conférence inaugurale, d'un Forum économique du Btp et de session de formation dédiées à l'intelligence artificielle et à son utilisation dans le secteur du BTP.