Congo-Brazzaville: Production agricole - La Grande foire agricole du Congo s'ouvre le 5 février à Ignié

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, procédera le 5 février, dans un village du district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, à l'inauguration de la Grande foire agricole du Congo (Gfac). Le projet vise à valoriser la chaîne de valeur afin d'accroître la production locale.

La Gfac se tient sur instructions personnelles du président de la République. Denis Sassou N'Guesso avait annoncé le projet en mars 2025, lors de sa visite de travail dans le département de la Bouenza.

L'évènement qui s'annonce grandiose réunira les producteurs agricoles qui viendront de tous les départements du Congo. A cette occasion, les acteurs agricoles vont exposer leurs productions sous forme d'émulation interdépartementale.

« J'ai lancé hier le mot d'ordre de l'émulation interdépartementale. Je serai très heureux de vivre cet évènement qui réunira, dans une saine émulation, tous les départements. Dans les stands, il y aura de tout : le manioc, le safou, le poisson, le poulet, les crocodiles, les boeufs, les moutons, bref.», soulignait Denis Sassou N'Guesso lors de son séjour dans le département de la Bouenza.

La Gfac vise cinq objectifs stratégiques. Il s'agit de promouvoir la production locale et le savoir-faire national, en mettant en avant les produits locaux et les compétences congolaises auprès du public.

Il est aussi question de développer les opportunités commerciales et les partenariats ; d'encourager l'innovation technologique et les pratiques modernes ; de former les acteurs, de proposer les formations et d'accroître le rayonnement de l'agriculture congolaise.

Le plus grand enjeu de la Gfac est surtout de stimuler la production agricole au Congo afin de garantir l'atteinte de la souveraineté alimentaire, dans le but de réduire les importations chiffrées en milliards par année. La première foire agricole du Congo fermera ses portes le 15 février prochain.