Maroc: Des dizaines de milliers d'habitants évacués après d'importantes inondations dans le nord

Au moins 50 000 personnes, et probablement davantage, ont été évacuées au Maroc, principalement dans la ville de Ksar El Kébir, au nord du pays. Située dans une cuvette, cette commune de 120 000 habitants fait face à des inondations après l'annonce de fortes précipitations. Les secours et même les forces armées royales déployées pour l'occasion doivent faire face à un afflux de sinistrés désormais sans toit.

À Larache, ville voisine, ils sont des milliers à errer dans les rues à la recherche d'un hôtel, d'une famille prête à les accueillir ou d'une mosquée où passer la nuit. À la tombée de la nuit, Fatima court sous la pluie avec ses deux filles après avoir entendu parler d'une possible distribution de nourriture.

« Hier, le maire de Ksar El Kébir a demandé à tout le monde d'évacuer la ville parce que nos maisons sont inondées. On a tout laissé : nos meubles, nos vêtements... et pour l'instant, on n'a rien. Nulle part où dormir et pas de quoi manger », raconte-t-elle.

Un sanglot dans la voix, cette mère de trois enfants repense subitement à tout ce qu'elle a vécu ces dernières heures : la montée des eaux, et la coupure générale de l'électricité. « Ça fait trois jours qu'on ne dort pas. L'eau est montée par surprise, on ne s'y attendait pas. On ne pouvait même pas acheter de bougies, les prix ont augmenté très vite », confie-t-elle.

La crainte d'une rupture de barrage

Son amie d'infortune, qui se prénomme également Fatima, craint désormais pour l'avenir de sa petite ville, bien connue pour être la ville d'origine de la mère du joueur Ashraf Hakimi.

« C'est la première fois qu'on subit quelque chose comme ça chez nous. La police a demandé à tout le monde de partir car ils pensent que le barrage va déborder. Demain Ksar el Kébir, ce sera fini ! », lâche-t-elle, inquiète. Le barrage d'Oued El Makhazine aurait atteint 140 % de sa capacité.

Toute la journée de mardi, les autorités ont procédé au nivellement d'un terrain à l'entrée de Larache afin d'y installer des centaines de tentes blanches. Ces structures doivent commencer à accueillir, dès aujourd'hui, les sinistrés évacués de Ksar El Kébir.