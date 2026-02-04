Une réflexion stratégique sur l'avenir de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre se tient du 3 au 4 février 2026 à Abidjan.

La capitale économique ivoirienne accueille la quatrième édition du Forum annuel des leaders de la recherche agricole, une rencontre de haut niveau organisée par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF), sous l'égide du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec la CEDEAO et la CEEAC.

Placée sous le thème « Des financements innovants de la recherche et de l'innovation agricoles pour relever les défis de la résilience et de la souveraineté alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre », cette rencontre stratégique réunit décideurs publics, chercheurs, partenaires techniques et financiers, acteurs du secteur privé et organisations de producteurs. Tous sont mobilisés autour d'un enjeu majeur : garantir un financement durable de la recherche agricole dans un contexte de recul progressif de l'aide publique au développement.

Représentant le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, le Directeur général du Développement rural, M. N'Guessan Koffi Rodrigue, a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Il a salué le rôle central du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), reconnu comme centre national de spécialisation et acteur clé des programmes régionaux coordonnés par le CORAF. « Cette reconnaissance témoigne de l'excellence de la recherche ivoirienne et de son engagement constant à partager ses acquis avec l'ensemble de la sous-région », a-t-il déclaré.

Le représentant du ministre est également revenu sur les acquis des investissements régionaux, notamment ceux issus du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) financé par la Banque mondiale, ainsi que du programme PAIRED, qui a renforcé l'articulation entre recherche, enseignement supérieur et vulgarisation agricole. Il a aussi mis en lumière les projets ABEE et BIORIKS, financés par l'Union européenne et coordonnés par le CORAF, qui contribuent à la lutte contre les maladies du manioc en Côte d'Ivoire.

Moment fort des échanges, la Côte d'Ivoire a partagé son expérience du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA), présenté comme un modèle endogène de financement durable. Créé en 2002, ce mécanisme repose sur la contribution directe des filières agricoles et a permis de mobiliser des dizaines de milliards de francs CFA, maintenant un niveau d'investissement constant malgré la raréfaction des financements extérieurs. Un modèle que M. N'Guessan Koffi Rodrigue a appelé à diffuser dans la région avec l'appui du CORAF.

Dans son allocution, la Présidente de l'Assemblée générale du CORAF, Mme Hadizatou Rosine Sori Coulibaly, a rappelé le rôle structurant de l'institution depuis sa création en 1987. Elle a souligné les acquis majeurs du CORAF, notamment la diffusion de technologies agricoles à grande échelle, la formation de millions de producteurs, le renforcement des capacités des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole et les partenariats stratégiques avec la CEDEAO et les institutions internationales. Toutefois, elle a alerté sur la crise du financement de la recherche agricole, appelant à un changement de paradigme et à l'exploration de nouveaux mécanismes, tels que les partenariats public-privé, la valorisation de la propriété intellectuelle et les fonds compétitifs régionaux.

Les partenaires techniques et financiers ont, pour leur part, réaffirmé leur engagement. Représentant la Banque mondiale, Mme Aïfa Fatimata N'Doye Niane a rappelé l'ampleur des défis, évoquant les 167 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire en Afrique et la jeunesse du continent. Elle a plaidé pour une refonte du modèle économique de la recherche agricole et une implication accrue du secteur privé, notamment des acteurs des chaînes de valeur.

La CEDEAO, par la voix de Sonagnon Septime P. Houssou-Goe, a insisté sur la nécessité d'une alliance régionale forte et sur l'urgence de considérer le financement de la recherche agricole comme un investissement stratégique.

Organisé en format hybride, le forum ambitionne de déboucher sur des solutions concrètes, à travers le partage d'expériences nationales comme le FIRCA, le FNRAA du Sénégal ou le FNDASP du Burkina Faso, ainsi que sur l'élaboration d'une feuille de route régionale pour renforcer durablement le financement de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre.