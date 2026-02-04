Afrique: GITEX Global et GITEX Africa - Une marocaine récompensée pour ses prouesses

Le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse (APO) a une nouvelle directrice des Comptes Groupe, au sein de la division Relations publiques et Communications stratégiques de la structure. Elle se nomme Malika Bouayad.

Cette jeune dame dynamique est d'origine Marocaine. Elle a fait son entrée Depuis son arrivée au sein de l'organisation en 2022.

Selon le communiqué de presse dont fratmat.info a eu copie ce mardi 3 janvier 2026 indique que « cette nomination reflète l'engagement du groupe à développer de solides talents africains et à optimiser son soutien communicationnel sur le continent et au-delà ».

Cette nomination, qui a pris effet le 1er décembre 2025. « Elle a été le fer de lance de grands programmes médiatiques pour des événements mondiaux, dont trois éditions consécutives de GITEX Global et GITEX Africa, gérant les médias africains et internationaux avec précision et excellence », indique le texte.

À ses nouvelles fonctions, Mme Malika sera responsable à la fois du pilotage stratégique des clients et de l'excellence opérationnelle dans la mise en oeuvre.

« Elle jouera également un rôle clé dans la rationalisation des opérations d'exécution au sein de l'équipe », a conclu le communiqué de presse.