Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PRL annonce son retrait de l'opposition congolaise

Le président du Parti républicain et libéral (PRL), Antoine Thomas Nicéphore vœux Saint-Eudes, a annoncé, dans une lettre adressée le 2 février au chef de file de l'Opposition politique congolaise (OPC), Pascal Tsaty-Mabiala, le retrait de sa formation politique.

« Honorable, par la présente, nous avons l'avantage de vous informer officiellement de la décision du PRL de se retirer du cartel dénommé '"Opposition politique congolaise", avec effet immédiat, à compter de ce jour, 2 février 2026 », a écrit le président du PRL.

Selon Nicéphore Fylla Saint-Eudes, cette décision, mûrement réfléchie, fait suite à l'inadéquation de leurs vues idéologiques et autres désaccords stratégiques d'approches politiques. « Nous vous remercions pour le travail accompli en commun durant toute la période de notre collaboration et formulons des voeux de succès pour la suite de vos ambitions. Conformément à nos engagements, nous prendrons les mesures nécessaires pour assurer une transition ordonnée, dans la perspective de nos aspirations. En vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, honorable, l'expression de nos salutations distinguées », a-t-il conclu.