Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 04 février 2026

revue de presse

Six ans après la COVID-19, l’Afrique renforce ses défenses face aux pandémies

Six ans après le déclenchement de la plus grande crise sanitaire mondiale du XXIᵉ siècle, l’Afrique apparaît aujourd’hui mieux armée pour faire face aux futures pandémies. Si la COVID-19 a mis en lumière les fragilités des systèmes de santé à l’échelle mondiale, elle a également servi de catalyseur à des réformes profondes sur le continent africain, soutenues par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires.

Dans un communiqué officiel rendu public le 02 février, l’OMS a exposé les défis majeurs que le continent à relever face à la Pandémie. Depuis 2020, des investissements majeurs ont permis de renforcer les capacités nationales de prévention, de détection et de réponse aux urgences sanitaires. (Source allAfrica)

Libye : Mort de Seif al-Islam Kadhafi

Seif al-Islam Kadhafi, l’un des fils de l’ex-dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité, est mort ce mardi 3 février, ont rapporté plusieurs médias libyens.

La chaîne Libya al-Ahrar a annoncé que « des personnalités proches » de Seif al-Islam Kadhafi ont fait part de son décès « sans (en) révéler les circonstances ».

Pour sa part, l’agence de presse officielle libyenne a cité son conseiller Abdullah Othman, qui n’a pas précisé s’il s’agissait « d’une mort naturelle ou d’un assassinat ». (Source Apanews)

Afrique du Sud – Adhésion à Afreximbank : De nouveaux financements compétitifs pour l’économie

L’Afrique du Sud, première puissance économique africaine, signe ce 4 février l’instrument d’adhésion à l’accord constitutif de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). L’adhésion à Afreximbank apporte aux entreprises sud-africaines, aux banques commerciales ainsi qu’aux entreprises publiques (SOE) un financement commercial plus compétitif, un financement accru pour les activités commerciales dans le cadre de la Zone de libre échange continentale africaine.

Avec l’Afrique du Sud, première puissance économique africaine avec un PIB dépassant les 410 milliards de dollars en 2025, Afreximbank compte désormais 54 Etats membres soit l’ensemble du continent africain, signe de sa crédibilité et de son importance dans le financement du développement et du commerce en Afrique. (Source Africa 24)

Sommet mondial des gouvernements à Dubaï : L’Afrique face aux enjeux de la gouvernance globale

Alors que les crises mondiales successives bousculent les équilibres géopolitiques et économiques, le Sommet mondial des gouvernements à Dubaï ouvre un espace de réflexion crucial pour repenser la coopération internationale et donner à l’Afrique les clés pour transformer ses ambitions en actions concrètes.

Du 3 au 5 février, plus de 150 délégations gouvernementales, dirigeants mondiaux, décideurs économiques et scientifiques se réunissent pour débattre des moyens de façonner l’avenir face aux défis globaux : économiques, technologiques, climatiques et géopolitiques.

Selon Mohammed Al Gergawi, président de l’Organisation du sommet, la conjoncture actuelle nécessite la création de forums plus inclusifs capables de garantir stabilité et prospérité durables à l’échelle mondiale. Pour l’Afrique, le sommet constitue une opportunité stratégique. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

L’Égypte prend la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en février 2026

L’Égypte a officiellement pris la tête du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine le 1er février 2026, dans le cadre du système de rotation mensuelle entre les quinze États membres de cet organe décisionnel permanent de l’UA.

Ce mécanisme repose sur une rotation alphabétique parmi les membres élus et vise à garantir une représentation équilibrée au sein de l’architecture africaine de paix et de sécurité. (Source Afrik.com)

Ghana : Citoyenneté délivrée à tous les descendants d'Africains - Le processus suspendu

Le Ghana suspend temporairement l’octroi de la citoyenneté à la diaspora africaine. Les autorités évoquent une révision du processus, qui a permis de délivrer près de 1 000 passeports en dix ans à des descendants d’Africains.

Le Ghana a décidé de suspendre temporairement les demandes de citoyenneté destinées aux descendants d’Africains, une procédure emblématique qui a permis la délivrance d’environ un millier de passeports en dix ans. Selon les autorités, cette pause vise à rendre le dispositif "plus accessible" et "plus efficace" pour les candidats du monde entier. (Source Africa Radio)

États-Unis: Plusieurs délégations africaines à Washington pour un sommet sur les minerais critiques

L’administration américaine attend ce mercredi 4 février 2026 une quarantaine de délégations à Washington pour un sommet sur les minerais critiques.

Une réunion organisée par le secrétaire d’État américain Marco Rubio et à laquelle doit assister une délégation congolaise venue de Kinshasa, arrivée à Washington avec le président Félix Tshisekedi. D'autres délégations venant de Guinée et du Kenya sont également attendues pour ce sommet. (Source RFI)

Quatre cas de cancer sur dix pourraient être évités à l'échelle mondiale

Selon une nouvelle analyse de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), jusqu'à quatre cas de cancer sur dix dans le monde pourraient être évités.

Cette étude porte sur 30 causes de cancer évitables, dont le tabagisme, la consommation d'alcool, le surpoids, l'inactivité physique, la pollution de l'air, le rayonnement ultraviolet et, pour la première fois, neuf agents infectieux.

Publiée avant la Journée mondiale contre le cancer, célébrée le 4 février, l'analyse montre qu'en 2022, 37 % des nouveaux cas de cancer (soit environ 7,1 millions de cas) étaient liés à des causes évitables. Les résultats soulignent qu'il existe donc un énorme potentiel en termes de prévention permettant de réduire la charge mondiale des cancers. (Source OMS)

Tunisie : Déjà incarcéré, Rached Ghannouchi condamné à vingt ans de prison supplémentaires pour « complot contre la sécurité intérieure de l’Etat »

Le chef du mouvement islamiste Ennahda avait été condamné en première instance à quatorze ans de réclusion. Ce verdict porte à plus de quarante ans sa durée d’emprisonnement après différentes condamnations, les peines étant cumulables en Tunisie.

La cour d’appel de Tunis a alourdi à vingt ans la peine de prison prononcée contre le chef du mouvement islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, emprisonné depuis 2023 dans l’affaire dite du « complot 2 » contre le président tunisien, a fait savoir mardi 3 février à l’Agence France-Presse (AFP) l’un de ses avocats.

La Cour a « décidé [d’une peine de] vingt ans de réclusion contre Rached Ghannouchi » notamment pour « complot contre la sécurité intérieure de l’Etat », a précisé Me Samir Dilou à l’AFP. (Source Le Monde Afrique)

Cotonou met en place une carte professionnelle à QR code pour les conducteurs de taxi-moto et tricycles

Les conducteurs de taxi-moto, de tricycles et d’autres moyens de transport urbain opérant dans la ville de Cotonou disposeront prochainement d’une carte professionnelle sécurisée, intégrant un code QR et un Numéro personnel de conducteur (NPC).

Cette innovation marque une nouvelle étape dans la volonté de la municipalité de mieux organiser et encadrer le secteur du transport urbain. (Source Beninwebtv)