Maroc: Théâtre Riad Sultan de Tanger - Programmation riche et captivante pour le mois de février

Le Théâtre Riad Sultan de Tanger poursuit son aventure culturelle en proposant, tout au long du mois de février, un programme riche et captivant.

Par son attachement constant à l'exigence artistique et à la diversité des expressions culturelles, et en réponse à la passion de son public fidèle, le Théâtre Riad Sultan convie les spectateurs à une immersion sensible dans l'univers de l'art, de la création et de la beauté, à travers un parcours où se rencontrent patrimoine authentique et création contemporaine, en phase avec les attentes de ses amateurs comme de ses habitués, indique un communiqué de l'institution.

Fidèle à sa vocation, le Théâtre Riad Sultan ambitionne, à travers une programmation culturelle et artistique riche et exigeante pour le mois de février, non seulement de nourrir la curiosité et la soif artistique de son public, mais également de consolider son rôle singulier dans la valorisation de la diversité de l'identité marocaine et dans la promotion du dialogue entre traditions ancestrales et expressions artistiques contemporaines.

A cet effet, le théâtre propose une palette généreuse et éclectique de rendez-vous culturels, allant de la musique traditionnelle à la comédie contemporaine, en passant par des rencontres intellectuelles qui interrogent la société dans ses dynamiques présentes et ses perspectives futures, note la même source.

Le public est ainsi convié, dès le début du mois de février, à une soirée consacrée à la musique tarab arabe avec l'Orchestre Morad, le 6 février à 19h00. Une expérience musicale intense où l'émotion devient langage universel, offrant une traversée sensible au cœur du patrimoine musical arabe, portée par la richesse des voix, des instruments et de la mémoire collective.

Le 12 février à 19h00, le Théâtre Riad Sultan propose un voyage spirituel au cœur de l'univers gnaoui, à travers la soirée "Chaâbana", animée par le groupe Gnaoua sous la direction du maâllem Abdelouahed Stitou. Ce concert plongera le public dans la profondeur du patrimoine gnaoui, où rythmes profonds et chants envoûtants ouvrent des espaces de transe et de contemplation. Il s'agit d'une célébration vivante de la mémoire collective et de la spiritualité, offrant une expérience artistique à la fois intense et intemporelle.

Dans le cadre de ses rencontres intellectuelles, ouvertes au questionnement et au dialogue, le théâtre accueille le 14 février à 19h00 le sociologue et journaliste Driss Ajbali pour une rencontre intitulée "L'intellectuel et sa mémoire". Cette rencontre s'inscrit dans une série de débats proposée et animée par le chercheur universitaire Mostafa Nasser Akalay. Dans le cadre de sa programmation théâtrale, le Théâtre Riad Sultan présente le 20 février à 22h00 le spectacle "Match d'improvisation théâtrale", proposé par la troupe Nojoum, et arbitré par Reda El Azami.

Ce rendez-vous ludique et interactif met en scène des équipes s'affrontant en temps réel, portées par l'énergie du moment et la participation active du public, invité à voter pour désigner l'équipe gagnante. Pour célébrer les nuits ramadanesques, la musique gharnatie sera à l'honneur le 27 février à 22h00, à l'occasion d'un concert prestigieux interprété par Rachid Toumi et son ensemble. Cette soirée offre un voyage musical au cœur du répertoire gharnati authentique, où les mélodies andalouses traditionnelles s'entrelacent aux voix et aux instruments pour créer une atmosphère envoûtante, empreinte d'émotion et de richesse patrimoniale.

Le mois de février s'achèvera le 28 février à 22h00 avec le nouveau spectacle comique "Le Rêveur" de l'artiste Ismail Sabour. A travers un stand-up à la fois léger et incisif, l'artiste mêle humour du quotidien, autodérision et regard lucide sur le monde, dans une ambiance chaleureuse, humaine et proche du public.

Parallèlement à cette programmation scénique, le Théâtre Riad Sultan poursuit ses activités permanentes dédiées à l'éducation artistique et à la formation, réaffirmant ainsi son engagement pédagogique. Il propose notamment l'atelier "L'Acteur en action" pour adultes, encadré par le comédien, metteur en scène et professeur de théâtre Noureddine Zioual, les ateliers Théâtre & Cirque pour enfants et adolescents de 7 à 17 ans, organisés chaque dimanche et visant à renforcer la confiance en soi et l'esprit du travail collectif, ainsi que les ateliers de danse contemporaine, animés par la danseuse et chorégraphe Emmanuelle Beauvois.