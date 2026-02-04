Afrique Centrale: Zone Cémac - Le Ciespac désire s'investir davantage dans les formations en santé

Le directeur général du Centre inter-État d'Enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac), le Pr Pierre-Marie Tebeu, a patronné à Brazzaville les travaux de la table ronde de l'institution dont il à la charge sur le thème « Innovation en développement des ressources humaines en santé dans la zone Cémac ».

Les participants ont échangé sur plusieurs thèmes dont « Du financement traditionnel au financement innovant en santé publique », « Former, soigner, innover : le modèle hospitalo-universitaire au service des politiques de santé publique » et « Les ressources humaines en santé ».

D'emblée, les participants ont souligné, dans le cadre de l'édition spéciale des jeudis du Ciespac, l'importance des enjeux stratégiques liés aux ressources humaines en santé qui constituent aujourd'hui l'un des leviers les plus décisifs pour la performance, la résilience et la transformation durable des systèmes de santé en zone Cémac.

Face eux mutations sanitaires profondes, la zone Cémac est confrontée simultanément à la persistance des grandes endémies : la progression rapide des maladies non transmissibles et transmissibles à impacts de plus en plus visibles, des changements climatiques sur la santé, l'intensification des crises humanitaires et sanitaires et à l'éruption du numérique dans tous les segments de la vie sociale et institutionnelle.

Devant les directeurs, chefs de services, cadres du secteur de la santé, agents d'exécution, apprenants et les invités dont les délégués de l'École des hautes études de santé publique de Rennes, Émilie et Romain Jacquet, le directeur du Ciespac, Pierre-Marie Tebeu, a affirmé : « Ces transformations bouleversent non seulement les profils épidémiologiques, mais aussi la nature même des compétences nécessaires pour concevoir, piloter, évaluer et transformer les politiques et les systèmes de santé.

Dans ce contexte particulier, les ressources humaines en santé ne sont plus seulement appelées à exécuter des programmes. Elles doivent analyser des systèmes complexes, anticiper les crises, dialoguer, gérer des organisations, mobiliser les financements, intégrer l'innovation et porter une vision ».

Dans la zone Cémac, la question des ressources humaines en santé n'est plus seulement quantitative mais elle est désormais fondamentalement qualitative, stratégique et prospective.

« Aucune réforme sanitaire, ambition de couverture sanitaire universelle, politique de sécurité sanitaire, stratégie de souveraineté sanitaire ne peut aboutir sans des femmes et des hommes compétents, bien formés mais aussi motivés, encadrés, reconnus et capables d'innover », a commenté le directeur général du Ciespac.

Actuellement, ces participants ont souligné que les ressources humaines constituent le cœur vivant du système de santé. Elles en sont à la fois l'architecture, l'énergie et la mémoire. Or, dans l'espace Cémac, Il y a une insuffisance du personnel dans plusieurs domaines clés, l'inadéquation persistante entre le profil formé et les besoins réels en santé.

Ces participants ont interpelé les chefs d'Etat à repenser profondément les modèles de formation, de gestion et de valorisation des ressources humaines en santé ainsi que sur les phénomènes : de concentration des compétences dans certains pôles urbains, au détriment du reste du pays, faible attractivité de certaines carrières de santé publique, mobilité non maîtrisée et fragilité des dispositifs de formation continue, de recherche et d'encadrement, de l'émergence de nouveaux champs de compétences, santé environnementale, diplomatie sanitaire, économie de la santé, gouvernance des systèmes, santé numérique, gestion des urgences et des crises, assurance qualité, recherche appliquée et innovation pédagogique.

Afin de surmonter les problèmes qui se posent à la sous-région de la Cémac, le vice-président du réseau francophone des établissements de santé publique mais également directeur général du Ciespac, le Pr Pierre-Marie Tebeu, et l'ensemble des participants à cette table ronde proposent de repenser sur la mutualisation des expertises, de redessiner les solutions durables ainsi que le dialogue inter-institutionnel, production collective d'idées et le modèle hospitalo-universitaire au service des politiques de santé publique.

« J'ai l'honneur d'exercer les responsabilités de vice-président du réseau francophone des établissements de santé publique. Ce positionnement nous offre une fenêtre privilégiée sur les expériences internationales, les modèles de formation innovants, les mécanismes de financement émergents et les dynamiques de coopération inter-école. Il renforce notre conviction qu'aucune institution ne peut isolément répondre aux défis contemporains des ressources humaines en santé », a indiqué le Pr Pierre-Marie Tebeu.