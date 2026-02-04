Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La chorale Tala nkolo en concert de promotion de l'album «A Ngonga a Ndzian»

Le concert promotionnel de l'album «A Ngonga a Ndzian» que donnera la chorale Tala nkolo aura lieu le 14 février à 15h à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville. Cette production scénique sera signée Agence Clesh Planner.

La date du 14 février pour de nombreux mélomanes ne se résumera pas à une simple prestation. Elle marque, en effet, une étape stratégique dans la visibilité croissante des productions chorales congolaises, trop souvent éclipsées par les scènes profanes ou par les esthétiques plus commerciales. Ce concert ne sera pas construit comme une célébration ou un gala ordinaire. Il constituera le pivot d'une dynamique de valorisation autour de l'album « A ngonga a Ndzian », une oeuvre dont la conception musicale, l'engagement spirituel et l'identité culturelle méritent d'être installés durablement dans le paysage artistique du pays. L'enjeu est clair, faire entendre une musique chorale qui assume ses racines tout en portant une ambition d'excellence technique et scénique.

La vocation de ce concert est clairement affichée: offrir une plateforme forte à l'album «A ngonga a Ndzian». A l'écart des formats commerciaux qui dominent l'industrie musicale, cet album se veut un espace de résonance pour des thématiques spirituelles portées avec intensité. La chorale Tala nkolo, consciente de la fragilité de la diffusion musicale dans le segment religieux, choisit la scène comme levier principal de promotion, une stratégie efficace dans un pays où le live conserve une force fédératrice.

Pour les organisateurs de ce concert, le choix de l'IFC n'est pas anodin. Il garantit une visibilité, un cadre technique stable et une légitimité institutionnelle. Ce lieu permet aussi de toucher un public plus large que le cercle strictement ecclésiastique. En réunissant ce public autour d'un album qui revendique un enracinement culturel profond, Tala nkolo contribue à repositionner la musique chorale comme un véritable produit artistique, digne de la scène professionnelle.

Ce concert qui connaîtra la présence de Rodrigue Obanda, Lusline Lounianga et Christian Dipiya, ainsi que des chorales 46, Les Gédéons et Centre Ngamaba, apportera une diversité de couleurs vocales. Ces noms, bien connus dans les milieux de chorales et liturgiques, ne sont pas des ajouts décoratifs. Ils garantissent un échange musical où chaque formation apporte son identité sonore. Leur implication permettra d'élever le rendez-vous au-delà d'un simple concert promotionnel pour en faire un plateau artistique complet, soigneusement construit. Cette démarche révèle aussi la volonté pour Clesh Planner de se situer dans une logique de réseau; celle de collaborer, de dialoguer, de mettre en avant d'autres voix pour enrichir la réception de leur propre travail. « Notre agence événementielle, encore jeune mais déjà active dans le domaine, se positionne comme une structure qui cherche à professionnaliser la mise en scène des événements religieux, culturels et artistiques au Congo. Plutôt que de fonctionner sur les schémas improvisés longtemps tolérés, notre agence impose une rigueur technique et visuelle, communication soignée, identité graphique forte, précision horaire, stratégie de billetterie (Tarifs enfant, classique, premium)», a souligné le responsable de l'agence Clesh Planner.

En effet, en offrant ses compétences à la chorale Tala nkolo, Clesh Planner contribuera à hisser ce concert au niveau d'un spectacle professionnel, ce qui demeure essentiel pour donner de la valeur à un album comme « A ngonga a Ndzian ». L'existence même de ce concert, sa communication, ses ambitions disent quelque chose de plus large, une scène chorale congolaise dynamique, mais qui a besoin d'être structurée et mieux médiatisée. Le travail de cette agence s'inscrit dans cette bataille culturelle. En mettant sur pied un événement de cette ampleur, la chorale affirme que la musique religieuse, lorsqu'elle est bien travaillée, mérite les mêmes espaces et la même reconnaissance que les autres formes de musique. Ce concert représentera donc un acte de positionnement : une manière de rappeler que le chant choral est non seulement un outil spirituel, mais aussi une forme d'art à part entière. Le public qui se rendra à l'IFC n'assistera pas simplement à un concert, mais à l'affirmation d'une chorale qui entend compter durablement dans le paysage culturel national.