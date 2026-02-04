Congo-Kinshasa: Près de 140 orphelins bénéficient d'un lot de rations et médicaments à Bunia

Le contingent marocain de la MONUSCO a remis, lundi 2 février, un lot de couvertures, de lits, de rations alimentaires ainsi que des médicaments à près de 140 orphelins hébergés à l'orphelinat Saint-Kizito, à Bunia (Ituri).

A travers ce geste de générosité, ces soldats de la paix ont voulu soulager la souffrance de ces enfants, dont l'âge varie entre zéro et trois ans.

Cette remise s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires, a déclaré le commandant de la Force de la MONUSCO en Ituri, présent à cette cérémonie.

Ces enfants orphelins dorment dans des conditions précaires, notamment en raison de l'insuffisance de matelas.

La plupart d'entre eux ont perdu leurs mères lors de l'accouchement ou à la suite de conflits armés. D'autres ont été confiés à l'orphelinat par des personnes de bonne volonté.

Leur prise en charge reste difficile faute de moyens suffisants.

Parmi les défis majeurs figure l'accès aux soins médicaux. Très fragiles, au moins une dizaine d'enfants sont référés chaque jour au centre de santé Mudizi Maria, qui fonctionne avec des moyens très limités.

Le médecin responsable, Dr Innocent Mateso, salue l'appui de la MONUSCO, notamment la remise de plusieurs cartons de médicaments.

L'alimentation constitue également un véritable casse-tête, en particulier pour les nourrissons qui ont besoin quotidiennement de lait.