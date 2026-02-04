Afrique: Basket - Les Léopards messieurs projettent un stage en Catalogne

3 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards basketball messieurs de la RDC projettent un stage du 13 au 23 février courant en Catalogne, en Espagne.

Les Congolais s'y rendront pour préparer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, zone Afrique, a précisé la Fédération de basketball du Congo (FEBACO).

Ce regroupement s'inscrit dans un programme de préparation structuré, rendu possible grâce au partenariat RDC-Barcelone, offrant un cadre de haut niveau doté d'infrastructures modernes.

Plusieurs internationaux congolais évoluant déjà en Europe, dont Jordan Sakho et Yannick Nzosa, prendront part à ce stage, aux côtés d'autres joueurs venus notamment de France, de Serbie, de Chypre, de la RDC et d'autres pays africains.

Fruit d'une initiative conjointe du ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, et du président de la FEBACO, Paulin Kabongo, ce stage précédera la compétition prévue à Dakar, au Sénégal, du 26 février au 1eᣴ mars 2026, où les Léopards affronteront la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar, dans un groupe annoncé relevé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.