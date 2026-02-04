Afrique: Basket - Les Léopards messieurs projettent un stage en Catalogne

Les Léopards basketball messieurs de la RDC projettent un stage du 13 au 23 février courant en Catalogne, en Espagne.

Les Congolais s'y rendront pour préparer la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, zone Afrique, a précisé la Fédération de basketball du Congo (FEBACO).

Ce regroupement s'inscrit dans un programme de préparation structuré, rendu possible grâce au partenariat RDC-Barcelone, offrant un cadre de haut niveau doté d'infrastructures modernes.

Plusieurs internationaux congolais évoluant déjà en Europe, dont Jordan Sakho et Yannick Nzosa, prendront part à ce stage, aux côtés d'autres joueurs venus notamment de France, de Serbie, de Chypre, de la RDC et d'autres pays africains.

Fruit d'une initiative conjointe du ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, et du président de la FEBACO, Paulin Kabongo, ce stage précédera la compétition prévue à Dakar, au Sénégal, du 26 février au 1eᣴ mars 2026, où les Léopards affronteront la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar, dans un groupe annoncé relevé.