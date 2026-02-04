Sénégal: Lutte contre la délinquance - Des faux billets de banque et de la drogue saisis à Colobane (Fatick) et Aéré Lao

3 Février 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Dans le cadre de leurs missions de sécurisation, les brigades de Colobane (Fatick) et de Aéré Lao ont respectivement saisi des faux billets de banque et du chanvre indien.

En effet, la brigade de proximité de Colobane (compagnie de Fatick) a procédé à la garde à vue d'un individu pour détention et mise en circulation de faux billets de banque.

Le mis en cause est opérateur économique qui fréquente les marchés hebdomadaires pour acheter du sésame et de l'arachide. Le 02 février 2026, il s'est rendu au marché hebdomadaire de Mbar avec la somme de deux millions quatre cents mille (2.400.000) Francs CFA en faux billets.

Pour les écouler, il s'est rendu dans un point de transfert d'argent pour faire un dépôt d'un million (1.000.000) de Francs CFA. Le gérant ayant constaté que les billets étaient faux, a alerté les gendarmes en patrouille sur site.

Le mis en cause a été retrouvé au foirail de Mbar et interpellé. Après une fouille minutieuse, il a été retrouvé par devers lui la somme d'un million quatre cent mille (1.400.000) francs CFA en faux billets de banque.

Dans la même dynamique, la brigade territoriale de Aéré Lao a procédé ce 03 février 2026 aux environs de 04 heures 30 minutes, à l'immobilisation d'un véhicule transportant du chanvre indien et à l'interpellation du conducteur.

C'est à la suite d'un contrôle routier que les gendarmes ont intercepté un véhicule de marque Toyota Avensis à bord duquel se trouvaient dix-neuf (19) kg de chanvre indien drogue, le conducteur et un passager qui a réussi à prendre la fuite.

Le conducteur du véhicule de nationalité sénégalaise a été interpellé et la drogue saisie ainsi qu'un (01) véhicule de marque Toyota Avensis. La Gendarmerie nationale rappelle que son centre d'appel est joignable gratuitement aux numéros verts 123 et 800 00 20 20 pour tout renseignement utile.

