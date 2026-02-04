Maroc: Plus de 1,1 million de passagers à l'aéroport Oujda-Angad en 2025

3 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport Oujda-Angad durant l'année 2025 s'élève à 1.167.875, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Ce nombre est en hausse de 9,75 % par rapport à l'année 2024, durant laquelle 1.064.113 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l'ONDA dans son bilan du trafic aérien au titre de l'année 2025. Pour le seul mois de décembre dernier, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli 84.329 passagers, contre 85.515 voyageurs durant le même mois de 2024, relève la même source.

Concernant les mouvements aéroportuaires durant l'année écoulée, l'aéroport Oujda-Angad a enregistré 8.643 mouvements d'avions contre 8.107 en 2024, soit une progression de 6,61%. Selon l'ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, en progression de 11% par rapport à une année auparavant.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.