Maroc: Plus de 1,1 million de passagers à l'aéroport Oujda-Angad en 2025

Le nombre de passagers ayant transité via l'aéroport Oujda-Angad durant l'année 2025 s'élève à 1.167.875, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Ce nombre est en hausse de 9,75 % par rapport à l'année 2024, durant laquelle 1.064.113 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l'ONDA dans son bilan du trafic aérien au titre de l'année 2025. Pour le seul mois de décembre dernier, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli 84.329 passagers, contre 85.515 voyageurs durant le même mois de 2024, relève la même source.

Concernant les mouvements aéroportuaires durant l'année écoulée, l'aéroport Oujda-Angad a enregistré 8.643 mouvements d'avions contre 8.107 en 2024, soit une progression de 6,61%. Selon l'ONDA, les aéroports du Maroc ont enregistré, en 2025, un trafic de 36,3 millions de passagers, en progression de 11% par rapport à une année auparavant.