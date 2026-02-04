Afrique Centrale: Les civils sont en danger dans l'est de la RD Congo

communiqué de presse

Nairobi — Les autorités répriment les libertés au Burundi, en République centrafricaine, en RD Congo et au Rwanda

Les abus commis par les forces gouvernementales et les groupes armés à l'encontre des civils sont devenus monnaie courante dans le conflit qui frappe l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans son Rapport mondial 2026. En Afrique centrale, les gouvernements du Rwanda, du Burundi, de la RD Congo et de la République centrafricaine ont encore restreint les droits civils et politiques.

« Les populations des pays d'Afrique centrale ont été confrontées à des risques croissants au cours de la dernière année, qu'il s'agisse d'attaques ou de déplacements forcés dans l'est de la RD Congo ou de la suppression des droits fondamentaux ailleurs dans la région », a expliqué Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale chez Human Rights Watch. « Les organismes régionaux et internationaux doivent inciter les gouvernements d'Afrique centrale à protéger les civils et à défendre l'espace démocratique. »

Dans la 36ème édition de son Rapport mondial, qui comprend 529 pages, Human Rights Watch examine les pratiques en matière de droits humains dans plus de cent pays. Dans son essai introductif, le directeur exécutif Philippe Bolopion estime que briser la déferlante autoritaire qui est en train de s'abattre sur le monde constitue le défi d'une génération. Le système des droits humains se trouvant menacé comme jamais auparavant par l'administration Trump et les autres puissances mondiales, Philippe Bolopion appelle les démocraties respectueuses des droits et la société civile à construire une alliance stratégique afin de défendre les libertés fondamentales.

Le conflit qui oppose le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, aux forces armées congolaises a conduit à de nouvelles atrocités dans l'est de la RD Congo. Le M23 a commis de nombreux crimes de guerre, y compris des meurtres et des violences sexuelles. L'armée congolaise et ses alliés Wazalendo, ainsi que d'autres groupes armés, ont également commis des crimes de guerre.

La période précédant les élections locales et législatives au Burundi ainsi que les élections présidentielles en République centrafricaine ont été marquées par des abus. Dans les deux pays, les candidats de l'opposition ont été empêchés de se présenter. Au Burundi, les électeurs ont été intimidés et ont subi des pressions lors du vote.

Les autorités des quatre pays ont réprimé les médias, la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique. En RD Congo, les autorités et le M23 ont tous deux pris pour cible des journalistes, des détracteurs et des activistes. Un tribunal militaire a condamné l'ancien président Joseph Kabila à la peine capitale par contumace pour des chefs d'inculpation motivés par des raisons politiques. Au Rwanda, la cheffe de l'opposition Victoire Ingabire a de nouveau été arrêtée dans le cadre d'un procès en cours contre des membres de son parti.

Les mécanismes de justice internationale ont fait des progrès significatifs dans les affaires concernant l'Afrique centrale en 2025. La Cour pénale internationale a reconnu deux chefs de milices anti-balaka coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en République centrafricaine. Roger Lumbala, ancien chef rebelle et ministre congolais accusé de crimes contre l'humanité commis en RD Congo, est jugé en France.

Les gouvernements d'Afrique centrale devraient défendre l'État de droit et respecter les libertés fondamentales, y compris pendant les conflits armés, a déclaré Human Rights Watch. Une pression internationale concertée est nécessaire pour veiller à ce que les gouvernements protègent leurs populations et respectent leurs obligations en vertu du droit international, notamment en traduisant en justice les responsables de crimes graves.