Afrique de l'Ouest: Sahel - Les juntes militaires poursuivent leur répression

communiqué de presse

Nairobi — Les dirigeants du Sahel consolident leur emprise sur le pouvoir alors que les forces belligérantes attaquent les civils

Les dirigeants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont intensifié leur répression contre les libertés tout en renforçant leur emprise sur le pouvoir en 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans son Rapport mondial 2026.

Au Nigeria et au Sahel, les groupes armés islamistes ainsi que les forces gouvernementales et leurs alliés ont attaqué des civils et des infrastructures civiles à répétition. Dans le même temps, les juntes du Sahel ont expulsé les organes régionaux et internationaux et affaibli les institutions chargées de la reddition des comptes en cas d'abus.

« Les dirigeants des juntes militaires dans la région du Sahel ont intensifié leurs actions de répression de la liberté d'expression et d'autres libertés avec peu de considération pour les transitions promises vers la démocratie », a déclaré Mausi Segun, directrice de la division Afrique de Human Rights Watch. « Des efforts de plus grande ampleur doivent être déployés à l'échelle régionale pour forcer les autorités d'Afrique de l'Ouest à ouvrir un espace politique et démocratique et protéger les droits humains de leur citoyens. »

Dans la 36ème édition de son Rapport mondial, qui comprend 529 pages, Human Rights Watch examine les pratiques en matière de droits humains dans plus de cent pays. Dans son essai introductif, le directeur exécutif Philippe Bolopion estime que briser la déferlante autoritaire qui est en train de s'abattre sur le monde constitue le défi d'une génération. Le système des droits humains se trouvant menacé comme jamais auparavant par l'administration Trump et les autres puissances mondiales, Philippe Bolopion appelle les démocraties respectueuses des droits et la société civile à construire une alliance stratégique afin de défendre les libertés fondamentales.

Les autorités du Niger et du Mali ont recommandé la prolongation de cinq ans de leurs périodes de transition respectives vers un régime démocratique et ont interdit le multipartisme. Le Tchad a quant à lui aboli la limitation du nombre de mandats présidentiels.

Les gouvernements ont continué à restreindre la liberté d'expression, la dissidence et les médias. Au Burkina Faso et au Mali, des journalistes, des activistes et des critiques de la junte ont été arbitrairement détenus, soumis à des disparitions forcées ou illégalement conscrits, alors que des opposants et figures politiques ont été ciblés pour s'être exprimés librement. Au Nigeria, les autorités ont arrêté et poursuivi en justice des journalistes et des utilisateurs de réseaux sociaux, souvent en s'appuyant sur une application large de la loi sur la cybercriminalité. Au Niger, l'ancien président Mohamed Bazoum reste arbitrairement détenu sans avoir eu de procès. Au Tchad, l'ancien premier ministre et dirigeant de l'opposition Succès Masra a été condamné à 20 ans de réclusion sur la base d'accusations à caractère politique.

Deux groupes armés islamistes, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen, JNIM) et l'État islamique au Sahel (EIS), ont massacré des civils au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les forces armées burkinabè, les milices progouvernementales, les forces armées maliennes et le groupe Wagner, soutenu par la Russie, et désormais dénommé « Africa Corps », ont exécuté sommairement des civils de l'ethnie peule.

Au Nigeria, des attaques mortelles contre les civils de l'État de Borno ont indiqué la résurgence de la faction Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad de Boko Haram, alors que dans le nord-ouest du pays, des gangs de bandits ont continué de perpétrer des meurtres, des enlèvements et des raids violents dans un contexte où le gouvernement ne parvient pas à protéger les communautés ou à faire rendre des comptes aux responsables.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont poursuivi leur stratégie de désengagement en finalisant leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et en annonçant leur retrait de la Cour pénale internationale (CPI), mettant gravement en péril l'accès à la justice pour les victimes d'abus.

L'Union africaine ainsi que les autres organes régionaux et internationaux doivent déployer davantage d'efforts pour préserver les civils des attaques et violations des droits humains, a déclaré Human Rights Watch.