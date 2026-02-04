Ile Maurice: «Bollywood Sega Mashup 2» et projets originaux pour marquer 2026

Après dix années d'un parcours aussi intense qu'atypique, Warren Permal ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. L'artiste est revenu sur son chemin, ses combats personnels et surtout sur un projet ambitieux qui marque une véritable renaissance artistique.

Figure connue de la scène musicale et visuelle mauricienne, Warren Permal s'est construit loin des sentiers balisés. Autodidacte, il a débuté dans la création vidéo dès 2013 avant de sortir ses premiers singles à partir de 2015. Très vite, son univers s'est distingué par un mélange audacieux de sonorités, d'images et de cultures, entre sega, influences indiennes, africaines et occidentales.

Entre voyages et reconnaissance internationale

Au fil des années, Warren Permal a porté la musique mauricienne bien au-delà de l'océan Indien. De la France à l'Angleterre, de Dubaï à la Chine, en passant par Madagascar, il a multiplié les expériences scéniques et culturelles. Des moments forts ont jalonné son parcours, notamment des performances lors de grands événements internationaux, des festivals culturels majeurs et des collaborations artistiques de haut niveau.

«Chaque voyage a été une leçon. Chaque scène m'a appris quelque chose», confie-t-il. Mais parmi tous ces souvenirs, Paris reste un tournant symbolique : «Quand on passe d'un artiste discret à quelqu'un que le public reconnaît et suit, la perception change. C'est une autre responsabilité.»

Au coeur de ce nouveau projet se trouve un message fort : la résilience face au harcèlement et aux critiques. Warren Permal parle sans détour de son passé marqué par la timidité, les moqueries et une période de fragilité émotionnelle. «La musique a été ma revanche sur la vie», explique-t-il.

Aujourd'hui, il revendique un art sincère, utilisé comme outil de transformation personnelle et collective. Cette démarche se traduit par une oeuvre visuelle et musicale pensée comme un espace de liberté, d'expression et de motivation, notamment pour les jeunes confrontés aux mêmes difficultés.

Pour incarner ce message, Warren Permal s'est entouré de la danseuse et créatrice de contenu, Kim Darshinee Ramdany, connue pour sa plateforme Dance With Kim. Leur collaboration a donné naissance à un clip dynamique, coloré et profondément humain, où la danse devient langage universel. Le projet s'inscrit dans la continuité du concept Bollywood Sega Mashup, fusion culturelle devenue signature de l'artiste. Ici, la danse et la musique dialoguent pour célébrer la diversité, l'acceptation de soi et la force du collectif.

Plus qu'un simple projet artistique, cette nouvelle création marque un renouveau. Warren Permal parle d'un «nouveau départ», nourri par l'expérience, la maturité et une vision élargie du métier d'artiste. Conscient des mutations du marché musical, il assume désormais une approche plus indépendante, portée par le numérique, la collaboration et l'authenticité.

«Les bons moments sont infinis, à condition de continuer à avancer», résume-t-il. Avec ce projet produit par Om Lombard, Warren Permal ne cherche pas seulement à séduire le public : il invite à réfléchir, à résister et à croire en la force de la création.