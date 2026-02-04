Ile Maurice: Arvind Nilmadhub, directeur de société arrêté et inculpé provisoirement

Un directeur de société a été arrêté ce mardi 3 février 2026 dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Il s'agit d'Arvind Nilmadhub ancien actionnaire minoritaire de Planet FM, âgé de 43 ans, qui fait face à deux accusations provisoires de blanchiment d'argent en vertu des sections 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

Selon les éléments de l'enquête, la première accusation concerne des faits remontant au 9 décembre 2021, à l'ABC Banking Corporation, à Port-Louis. Alors qu'il agissait en tant que directeur d'Afribrains Holdings Ltd, Arvind Nilmadhub aurait était en possession d'une somme de 150 000 dollars américains (environ Rs 6.8 millions). Cette forte somme était déposée sur un compte de la société.

Les autorités soupçonnent que cet argent représentait, en totalité ou en partie, les produits d'une activité criminelle, et que l'intéressé avait des soupçons quant à l'origine illicite de ces fonds.

La seconde accusation porte sur une transaction effectuée le ou vers le 19 mai 2023, concernant un montant de 75 000 dollars américains (environ Rs 3.4 millions), également détenu sur le même compte bancaire de la société, dans des circonstances similaires.

À la suite de son arrestation, Arvind Nilmadhub devrait comparaître devant le tribunal de district de Port-Louis Sud ce mercredi 4 février, où les accusations provisoires devraient être logées contre lui. L'enquête, menée par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission, se poursuit afin de déterminer l'origine exacte des fonds et d'identifier d'éventuelles autres infractions ou personnes impliquées.