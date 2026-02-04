Ile Maurice: Dix nouveaux lions prêts à entrer en scène

La pagode Fook Soo Am, située à la rue Magon à Port-Louis, a accueilli une cérémonie haute en couleurs mêlant tradition, arts de la scène et esprit communautaire, le dimanche 1er février. Dix nouveaux lions y ont été officiellement «réveillés» lors de l'Eye-dotting ceremony.

Organisée conjointement par la Chinatown Foundation et le Wuji Cultural Group, la cérémonie a marqué l'entrée en service de dix nouveaux lions qui viennent rejoindre une troupe déjà composée de 30 lions, appelés à se produire durant les festivités, une performance présentée comme un symbole de prospérité, de chance et de cohésion pour la nouvelle année. L'événement intervient en amont du Grand Gala International du Nouvel an chinois, le 7 février, au Trianon Convention Centre.

Plusieurs personnalités ont pris part au rite en tant que parrains et marraines des nouveaux lions, apportant leurs bénédictions à la troupe. Parmi elles : Jean Paul Lam, président de la Chinatown Foundation ; Kathleen Lai, présidente de la Soong Ching Ling (Mauritius) Foundation ; Alexandra Lam, présidente de la Hakka Friendship Association ; Wang Dan, directrice du Youth Cultural Exchange Center of Overseas Chinese Federation at Home and Abroad ; Patrick Wong, président du Wuji Cultural Group ; Hou Xuhe (72e Miss Universe China) ; Zhu Xinying (73eMiss Universe China) ; Jiang Siqi (70eMiss World China) ; Li Jingyi (Miss World Ambassador China) ; Chen Shanbao (Hakka Superstar) ; Li Jiani (soprano du Guangdong) ; Gatti (pop star) ; Catherine Chen (Youth Ambassador for Overseas Chinese Community) ; et Zhou Fa (contemporary singing poet).

La Chinatown Foundation est une organisation engagée dans la préservation et la promotion du patrimoine sinomauricien à travers des projets culturels, éducatifs et communautaires, avec plus de 500 événements organisés en cinq ans. De son côté, le Wuji Cultural Group est un acteur de premier plan dans la danse du lion et du dragon ainsi que dans les échanges artistiques, associant arts traditionnels et expressions contemporaines.

Pour la Chinatown Foundation, cette cérémonie lance une semaine d'activités consacrées au Nouvel an chinois. La fondation indique qu'il s'agit du premier de cinq événements programmés, avec la participation annoncée d'artistes et de personnalités venus de Chine.

«Eye-dotting ceremony»

Traditionnellement, l'eye-dotting est l'étape qui transforme le lion d'un simple objet artisanal en une figure «vivante» destinée à la performance. Avant toute première sortie, ses yeux sont marqués à l'aide d'un pinceau propre trempé dans une pâte rouge au cinabre, principalement sur les pupilles, et parfois aussi sur les oreilles, le nez et la bouche. L'objectif est d'«ouvrir» ses sens au monde spirituel, de bénir la troupe, et de placer les prestations sous le signe de la chance et de la sécurité.