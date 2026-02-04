Congo-Kinshasa: Les enseignants de Malemba Nkulu réclament trois mois d'arriérés de salaire

Dans la province du Haut Lomami, les enseignants du territoire de Malemba Nkulu revendiquent le paiement de leurs arriérés de salaire de trois mois. Ils l'ont fait savoir mardi 3 février à travers une correspondance adressée à la ministre de l'Éducation nationale dont Radio Okapi a reçu une copie.

Les enseignants de Malemba Nkulu réclament le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2025, ainsi que de janvier 2026. Ils exigent également la suppression des 4 000 francs congolais prélevés sur chaque salaire comme frais de transport de l'avion qui achemine l'argent à Malemba Nkulu.

Un enseignant témoigne :

« Nous, enseignants du territoire de Malemba Nkulu, sommes payés par le gouvernement via la Caritas Kamina. Nous réclamons trois mois de salaire. Dimanche dernier, nous nous sommes rassemblés et avons décidé que si le gouvernement ne nous remet pas dans nos droits, nous lui accordons un délai jusqu'au 10 février. Passé ce délai, si rien n'est fait, nous allons déposer la craie ».

La Synergie des enseignants du Congo (SYECO/Malemba Nkulu) demande au Gouvernement de respecter ses engagements en procédant au paiement des salaires. Les enseignants menacent de déclencher une grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte.

Le ministre provincial confirme

Contacté par Radio Okapi, le ministre provincial de l'Éducation du Haut-Lomami, Raphael Ngoy Yolo, confirme la revendication des enseignants. Il souligne que les enseignants ayant comme agent payeur la Caritas ne reçoivent pas toujours leurs salaires à temps.

Le ministre dit avoir échangé avec le responsable de Caritas à Kamina, mais sans solution concrète. Il affirme avoir adressé une correspondance à la ministre de l'Éducation nationale concernant la situation des enseignants de Malemba Nkulu.