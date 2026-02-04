Guinée: Conakry - Le MATD annonce la Reprise de la délivrance des extraits de naissance biométriques

Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers la Direction Générale de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI), annonce la reprise de la délivrance des extraits de naissance biométriques dans le Grand Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays.
Ce mardi 03 février 2026, Monsieur Mohamed Sikhé CAMARA, Secrétaire Général du MATD, a reçu le Directeur Général de l'ONECI ainsi que les officiers délégués de l'état civil. Cette rencontre visait à définir les orientations nécessaires pour faciliter l'obtention de ce document essentiel et soulager les populations.
Pour assurer la continuité de la production des extraits numériques, les commandes suivantes ont déjà été effectuées :
· 200 000 papiers sécurisés.
· 200 000 codes GOV.
À noter que cette quantité représente 50 % d'une commande globale de 400 000 papiers sécurisés, destinée à traiter les dossiers déjà saisis par l'ensemble des communes où le système est déployé.
Répartition des codes de gratuité (Zone Spéciale de Conakry)
Au total, 76 000 codes de gratuité ont été répartis dans la zone de Conakry comme suit :
KALOUM 6000
DIXINN 6000
MATAM 6000
RATOMA 6000
MATOTO 10000
MAFANCO 2000
GBESSIA 8000
KASSA 2000
LAMBAGNI 5000
SONFONIA 5000
KAGBELEN 4000
SANOYAH 4000
TOMBOLIA 5000
MANEAH 4000
CAMP ALPHA YAYA /BQG 3000