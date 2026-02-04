Guinée: Conakry - Le MATD annonce la Reprise de la délivrance des extraits de naissance biométriques

Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers la Direction Générale de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI), annonce la reprise de la délivrance des extraits de naissance biométriques dans le Grand Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays.

Ce mardi 03 février 2026, Monsieur Mohamed Sikhé CAMARA, Secrétaire Général du MATD, a reçu le Directeur Général de l'ONECI ainsi que les officiers délégués de l'état civil. Cette rencontre visait à définir les orientations nécessaires pour faciliter l'obtention de ce document essentiel et soulager les populations.

Pour assurer la continuité de la production des extraits numériques, les commandes suivantes ont déjà été effectuées :

· 200 000 papiers sécurisés.

· 200 000 codes GOV.

À noter que cette quantité représente 50 % d'une commande globale de 400 000 papiers sécurisés, destinée à traiter les dossiers déjà saisis par l'ensemble des communes où le système est déployé.

Répartition des codes de gratuité (Zone Spéciale de Conakry)

Au total, 76 000 codes de gratuité ont été répartis dans la zone de Conakry comme suit :

KALOUM 6000

DIXINN 6000

MATAM 6000

RATOMA 6000

MATOTO 10000

MAFANCO 2000

GBESSIA 8000

KASSA 2000

LAMBAGNI 5000

SONFONIA 5000

KAGBELEN 4000

SANOYAH 4000

TOMBOLIA 5000

MANEAH 4000

CAMP ALPHA YAYA /BQG 3000