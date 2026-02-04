Soudan: Le Premier Ministre arrive à Genève pour tenir des réunions et des rencontres

3 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Professeur Kamil Idris, est arrivé à Genève pour une courte mission qui prévoit la tenue de plusieurs réunions et rencontres, y compris avec le Haut-Commissaire des droits de l'homme, le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Églises, le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Haut-Commissaire pour les Réfugiés et le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de la Migration.

Au cours de ces réunions, le Premier Ministre se concentrera sur l'initiative du gouvernement de l'espoir pour la paix en présentant et en expliquant ses contenus et le rôle requis de la communauté internationale pour soutenir l'initiative.

Il présentera également en détail les efforts déployés par le gouvernement de l'espoir et le progrès accompli pour créer un environnement propice pour le retour des personnes déplacées et des réfugiés, sous la lumière du progrès considérable et les victoires successives des Forces Armées Soudanaises et leur prise de l'initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il mettra également l'accent sur les défis rencontrant le gouvernement et sur ce qui est exigé par les organisations internationales et les Agences des Nations Unies, conformément à leurs spécialités, en ce qui concerne le soutien aux efforts de réhabilitation des installations et l'ensemble des domaines de la reconstruction et de la réparation des infrastructures et des installations de service détruites par la milice terroriste.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.