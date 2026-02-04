Soudan: Le Premier Ministre arrive à Genève pour tenir des réunions et des rencontres

Le Premier Ministre, Professeur Kamil Idris, est arrivé à Genève pour une courte mission qui prévoit la tenue de plusieurs réunions et rencontres, y compris avec le Haut-Commissaire des droits de l'homme, le Secrétaire Général du Conseil Mondial des Églises, le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Haut-Commissaire pour les Réfugiés et le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de la Migration.

Au cours de ces réunions, le Premier Ministre se concentrera sur l'initiative du gouvernement de l'espoir pour la paix en présentant et en expliquant ses contenus et le rôle requis de la communauté internationale pour soutenir l'initiative.

Il présentera également en détail les efforts déployés par le gouvernement de l'espoir et le progrès accompli pour créer un environnement propice pour le retour des personnes déplacées et des réfugiés, sous la lumière du progrès considérable et les victoires successives des Forces Armées Soudanaises et leur prise de l'initiative.

Il mettra également l'accent sur les défis rencontrant le gouvernement et sur ce qui est exigé par les organisations internationales et les Agences des Nations Unies, conformément à leurs spécialités, en ce qui concerne le soutien aux efforts de réhabilitation des installations et l'ensemble des domaines de la reconstruction et de la réparation des infrastructures et des installations de service détruites par la milice terroriste.