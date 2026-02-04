Congo-Kinshasa: Après l'incendie de Limete à Kinshasa, Acacia Bandubola décide de retirer les agréments des dépôts clandestins de carburant

La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola, a ordonné le début de contrôle à l'issu duquel les agréments des dépôts clandestins de stockage de produits pétroliers seront retirés. Cette décision radicale intervient au lendemain d'un incendie dévastateur au quartier Sokopao, dans la commune de Limete, mettant en lumière le non-respect des normes de sécurité dans ce secteur.

C'est lors d'une descente sur le lieu du sinistre ce mardi 3 février que la ministre d'État a annoncé cette série de mesures d'assainissement. Accompagnée de ses services techniques, elle a pu constater l'ampleur des dégâts et la dangerosité de certaines installations implantées en zones résidentielles.

Une opération "zéro tolérance" pour les dépôts à risque

Pour Acacia Bandubola, la protection des vies humaines et des biens prime sur les intérêts commerciaux. Le retrait des agréments vise à procéder à un contrôle rigoureux et systématique de chaque site de stockage avant toute réouverture éventuelle.

« La loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne pouvons plus tolérer que des dépôts de carburant fonctionnent sans respecter les normes de sécurité les plus élémentaires, mettant ainsi en péril la vie de nos concitoyens », a martelé la ministre lors de sa visite.

Collaboration avec les autorités municipales

Cette initiative est vivement saluée par les autorités locales, en première ligne face aux risques d'incendie dans les quartiers populaires. Nathalie Alamba Feza, bourgmestre de la commune de Limete, s'est engagée à accompagner cette mesure de salut public.

La bourgmestre a promis de fournir à la ministre d'État une liste exhaustive de tous les dépôts de stockage et des stations-service opérant dans sa municipalité afin de faciliter les inspections et d'identifier les établissements clandestins.

Cette mesure d'assainissement devrait s'étendre, selon les services techniques du ministère, à une réévaluation complète de la cartographie des installations pétrolières à travers la capitale. L'objectif est de délocaliser les stocks stratégiques hors des zones à forte densité humaine pour prévenir de futurs drames comme celui de Sokopao.