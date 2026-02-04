Congo-Kinshasa: Quatre civils tués dans une embuscade des rebelles ADF à Mulolya

Quatre civils ont été tués et six motos incendiées lors d'une embuscade attribuée aux rebelles ADF, mardi 3 février, au village de Mulolya, situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord-Kivu.

Selon des sources sécuritaires, cette attaque s'est produite aux environs de 8 heures locales. Des rebelles ADF, venus de l'ouest de Mamove, déjà touché il y a deux jours, ont tendu une embuscade aux usagers de la route Oicha-Mulolya-Mamove.

Quatre voyageurs ont été tués et six motos incendiées. Cette attaque porte à neuf le nombre de civils tués dans la zone en seulement trois jours.Toujours dans la région, mais à Malibo, une autre embuscade du même genre a été signalée le même jour. Des cultivateurs ciblés ont réussi à s'échapper et à rejoindre Oicha.

La circulation reste suspendue sur ce tronçon routier, tandis que les corps des victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital général d'Oicha par des jeunes volontaires. Depuis les attaques survenues dimanche 1er février à Mamove, Mbingi et Vuhira, la commune rurale d'Oicha accueille de nombreux déplacés fuyant l'activisme des rebelles ADF.

Pendant ce temps, le chef d'état-major adjoint en charge des opérations des FARDC est en mission d'évaluation de la situation sécuritaire à Beni.