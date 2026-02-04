Afrique: Affaire Epstein - Sur le continent, les réseaux et les méthodes musclées du milliardaire

L'affaire Epstein continue de secouer les États-Unis et le monde. Elle touche aussi de nombreux pays africains. Aucun des documents diffusés n'évoque de possibles crimes sexuels, mais ils montrent l'ampleur des réseaux économiques et les méthodes agressives de Jeffrey Epstein pour monter ses affaires.

À la suite du vote d'une loi en fin d'année 2025 aux États-Unis, le département d'État américain a été dans l'obligation de diffuser 3 millions de nouveaux documents liés au dossier judiciaire de l'ex-homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Des photos, des vidéos, des courriels, parfois caviardés, dans lesquels les noms des personnalités du monde entier apparaissent. Dans cette somme de documents, de nombreux pays du continent africain sont aussi cités.

L'unique réaction officielle sur le continent africain pour le moment est celle de la Fondation Zuma en Afrique du Sud. Dans un message de 2010 diffusé par la presse locale, Jeffrey Epstein suggère la présence « d'un mannequin pour ajouter du glamour » lors d'un dîner en l'honneur du chef de l'État, Jacob Zuma. Sa Fondation a nié tout lien avec Epstein et estime « l'affaire désormais close ».

Une influence révélée dans plusieurs pays africains

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les documents diffusés montrent les méthodes et l'influence de l'ex-homme d'affaires au Nigeria, au Kenya comme en Côte d'Ivoire. En 2012, après la crise politique, Epstein écrit à Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien devenu intermédiaire dans la vente d'armes : « Avec l'explosion des troubles civils et le désespoir de ceux au pouvoir, n'est-ce pas parfait pour toi ? » À terme, un important système de surveillance sera vendu à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Jeffrey Epstein rencontre le fils du Président et sa nièce également.

Nina Keita connaît Epstein depuis 2002, elle apparaît 300 fois dans les dossiers diffusés par la justice américaine et elle évoque aussi, dans un message adressé au magnat américain, la détention de Karim Wade.

En janvier 2016, alors que le fils de l'ancien-président sénégalais est en effet en prison, Epstein écrit qu'il souhaite intervenir pour « son ami », il affirme avoir personnellement réglé un solde financier et il évoque la volonté d'exercer des pressions diplomatiques sur Macky Sall. Le président sénégalais a gracié Karim Wade en juin 2016.