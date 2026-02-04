Madagascar: Stade Barea - Pelouse naturelle, homologation compromise

Le directeur général de la société Kianja Barea Mahamasina (KBM) met au clair le basculement de la pelouse naturelle du Stade Barea en hybride. Une précision sur la logique du choix malgré le travail de l'entreprise Garden & Design pendant plus de deux ans.

Face à la publication de Garden & Design concernant son mécontentement sur le changement en pelouse hybride du Stade Barea, Mady Rasolovoninjatovo, directeur général de Kianja Barea Mahamasina (KBM), sort de son silence.

Il déclare que l'état actuel de la pelouse naturelle ne garantit pas l'homologation du stade. « Depuis novembre, inspecteurs, conseillers techniques et même le ministre ont constaté que la pelouse n'est pas bien entretenue, avec des mauvaises herbes et tout.

D'où l'idée de basculer en hybride pour assurer son avenir », explique-t-il. En effet, l'État et la FMF ont conclu une convention de 25 ans stipulant que la Fédération doit entretenir la pelouse avant, pendant et après l'homologation. En contrepartie, elle aura une maison de football à Mahamasina, selon encore ses explications. Garden & Design est liée à la FMF pour cet entretien.

Intérêt personnel

« Quelle passation dois-je donc faire avec cette société vendredi dernier ? J'ai demandé des explications et la réponse est que la prestation est trop élevée et que la FMF ne peut plus payer, alors qu'il s'agit d'un contrat entre les deux parties. Ça n'a rien à voir avec le KBM et le ministère. La Fédération doit trouver un autre prestataire selon son budget. Car même en mode hybride, c'est toujours la FMF qui doit assurer l'entretien de la pelouse tant que la convention n'est pas interrompue », précise le DG. Mady Rasolovoninjatovo souligne que c'est une question d'intérêt personnel, alors que le ministre actuel met en priorité l'homologation. Pour lui, passer en hybride est incontournable pour l'avenir du Stade Barea. Les travaux vont commencer bientôt pour une durée de 5 à 6 mois.

« Il faut juste patienter pour que l'homologation soit assurée même si nous avons tous hâte de voir notre équipe nationale jouer dans son jardin. Nous attendons les proformas des prestataires et des techniciens experts », ajoute-t-il.

Concernant les autres recommandations de la CAF, le directeur général précise que les travaux sont déjà respectés. Seul le vestiaire d'entraînement reste en cours de finalisation et sera achevé prochainement.