Sénégal: AJEL-GF, affiche phare des 32-èmes de finale de la Coupe du Sénégal

Dakar — Le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal a débouché mardi sur des rencontres alléchantes dont celle devant opposer AJEL Rufisque, leader de la Ligue 1 de football, à Génération Foot, détenteur du trophée.

La rencontre AJEL-GF est l'une des attractions des 32e de finale de la Coupe du Sénégal, dont le tirage au sort a été effectué mardi au siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF), en présence de son président, Abdoulaye Fall, et de l'ancien capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté. La confrontation entre ces deux équipes du département de Rufisque s'annonce âprement disputée au stade Ngalandou Diouf qui va abriter ce derby, véritable classique devant permettre d'attribuer l'un des tickets du prochain tour de la Coupe du Sénégal.

Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal vont mettre aux prises d'autres équipes de l'élite, avec les rencontres Dakar Sacré-Coeur (DSC)-Linguère de Saint-Louis et Teungueth FC-Stade de Mbour. Des chocs entre clubs de Ligue 2 sont également au menu, à l'image de Diambars-Thiès FC, Oslo-As Kaffrine et Jamono de Fatick-AS Douanes. Les 32e de finale de la Coupe du Sénégal sont prévus entre le mercredi 11 février et le jeudi 12 février.

Voici la totalité des affiches :

Avenir de Mbacké-Université de Saint-Louis