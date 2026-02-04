Sénégal: Tournée économique du président de la République - Les attentes fortes des jeunes de Tambacounda

Tambacounda — La tournée économique que le président de la République Bassirou Diomaye Faye va effectuer dans le sud-est du pays, à partir de jeudi, suscite engouement et espoir chez les jeunes de la ville de Tambacounda, qui en attendent des mesures fortes pour la promotion de l'emploi des jeunes et le renforcement de la sécurité dans une région frontalière de plusieurs pays de la sous-région.

Les préparatifs de cette tournée prévue jusqu'au 7 février battent leur plein dans la principale ville du Sénégal oriental, à deux jours du déplacement du chef de l'État. Sur le terrain, les agents en charge du nettoiement de la ville s'activent pour rendre plus propres les artères des principales avenues de la ville et des rues menant aux différents quartiers de la principale ville du Sénégal oriental. Dans les grand-places de la ville, cette visite s'impose dans les conversations, comme c'est le cas devant cet arrêt de motos "Jakarta" situé aux abords de la route nationale numéro 7.

Cheikh Abdoul Khadre Diarra, célibataire de 29 ans, fait partie des jeunes trouvés surplace. Ce résidant au quartier Pont travaille comme conducteur de moto "Jakarta". Malgré ses longues journées de débrouille - de 6 h du matin à 19h -, il peine à s'en sortir. "La jeunesse de Tambacounda souffre, on a rien à faire à part conduire des motos Jakarta et même cette activité est menacée par la recrudescence des agressions dans la ville. A titre individuel, on a volé ma moto le 21 décembre dernier et agressé mon petit frère au centre culturel en pleine journée, donc même ce métier est risqué maintenant", déplore-t-il.

Il n'empêche, Abdoul Khadre se réjouit de la visite annoncée du président de la République et promet de l'accueillir avec tous les honneurs. "Nous allons accueillir chaleureusement notre président de la République pour lui montrer que nous sommes très contents de cette visite, mais nous voulons aussi qu'il sache que la jeunesse de Tambacounda est désœuvrée, personnellement j'ai obtenu mon Bac et mon permis de conduire, mais je n'arrive pas à trouver un métier autre que celui de conducteur de Jakarta", dit-il.

"Nous réclamons la valorisation des potentialités de Tambacounda à travers l'industrialisation de nos ressources, la construction d'usines et d'entreprises dans le domaine du textile, car il faut le rappeler que Tambacounda est une région carrefour et une porte d'entrée du Sénégal, donc c'est une zone facile à développer", argue Diarra. Boubacar Diallo, habite Salikégné, un des quartiers les plus populaires de la ville de Tambacounda. Comme la plupart des jeunes de cette ville, il exerce aussi le métier de conducteur de moto "Jakarta" depuis 4 ans.

Âgée de 33 ans, Boubacar voit d'un bon d'oeil l'arrivée du chef de l'État à Tambacounda, une visite qui offre, à ses yeux, l'opportunité d'alerter sur la situation de la région en matière sécuritaire.

La finalisation du port sec parmi les attentes des jeunes

"La ville de Tambacounda ne compte qu'un seul commissariat de police, ce qui est insuffisant pour assurer la sécurité des populations. Aujourd'hui, force est de constater que le vol à l'arraché, le vol de motos et les agressions hantent notre sommeil, donc nous réclamons un autre commissariat de police dans la ville", a-t-il signalé. L'arrivée du président de la République à Tambacounda suscite aussi beaucoup d'attentes en matière de promotion d'emploi et d'infrastructures avec des projets comme le port sec et la relance du chemin de fer.

Amdiatou Tounkara est un jeune qui gère depuis quelques années une agence immobilière au quartier Saré Guilèle. A l'instar de la plupart des jeunes, il estime que la visite du président de la République représente une opportunité de porter haut le plaidoyer pour l'employabilité des jeunes, la construction d'infrastructures dans domaine de la santé et d'autres secteurs clés de l'économie.

"Nous plaidons pour la finalisation du port sec de Tambacounda qui pourra créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Nous voulons aussi le désenclavement du lycée technique, le lotissement de certains quartiers et surtout nous voulons que l'accès à l'eau soit facilité dans certains quartiers de la ville", a-t-il déclaré. C'est dire si la tournée présidentielle suscite beaucoup d'attentes dans la ville de Tambacounda où une grande mobilisation des populations est attendue pour réserver un accueil chaleureux à Bassirou Diomaye Faye.