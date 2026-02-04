Sénégal: Des députés à l'école de la régulation des télécommunications

Saly — Des députés ont pris part, mardi, à un atelier destiné à renforcer leurs connaissances dans le domaine de la régulation des secteurs des télécommunications, postes et communications électroniques, a constaté l'APS.

"Cet atelier qui porte sur la régulation des secteurs de télécommunications, des postes et du secteur des communications électroniques, vise à expliquer aux parlementaires les missions, les prérogatives de l'Agence de régulation des Télécommunications et postes (ARTP) et des thématiques qui tournent autour de la régulation", a dit Dahirou Thiam, directeur général de l'ARTP.

"Nous devons leur exposer nos missions et mieux faire connaître l'institution qui est l'autorité de régulation", a-t-il ajouté, soulignant qu'à l'issue de cette rencontre, les députés auront des connaissances sur le métier de la régulation. M. Thiam a aussi souligné que ce séminaire de trois jours permettra à l'autorité de régulation, de recueillir les attentes et les préoccupations des députés, qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale.

"Nous attendons de l'ARTP, [qu'elle] nous éclaire non seulement sur ses missions, mais aussi sur certains points qui touchent à la loi et dont l'application pose peut-être problème", a indiqué, pour sa part, le président de la commission culture et communication de l'Assemblée nationale, Aliou Sène. Pour le parlementaire, il urge que l'ARTP communique sur certaines difficultés que rencontrent les populations et qui sont liés à la fréquence et à l'implantation de pylônes.