Sénégal: Koungheul - Des commerçants plaident pour un 'meilleur d'accompagnement' de l'Etat

Koungheul — Des commerçants du département de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), ont plaidé mardi, pour un "meilleur accompagnement" de l'Etat et de ses partenaires, notamment en matière de financement et d'encadrement.

"Les commerçants de Koungheul sont fatigués. Ils n'ont ni financement ni encadrement à travers des projets structurants. Ils sont laissés en rade", a affirmé leur porte-parole, Elimane Mbaye, plaidant pour un "meilleur encadrement de l'Etat".

S'exprimant à l'occasion d'un point de presse, M. Mbaye a signalé que le secteur privé joue un "rôle central" dans le développement économique et mérite, à ce titre, une "attention particulière" des pouvoirs publics. "C'est le secteur privé qui développe l'économie", a-t-il fait valoir, appelant à la mise en place de mécanismes d'appui adaptés aux réalités locales.