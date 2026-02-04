Sénégal: Koungheul - Des commerçants plaident pour un 'meilleur d'accompagnement' de l'Etat

3 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Koungheul — Des commerçants du département de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), ont plaidé mardi, pour un "meilleur accompagnement" de l'Etat et de ses partenaires, notamment en matière de financement et d'encadrement.

"Les commerçants de Koungheul sont fatigués. Ils n'ont ni financement ni encadrement à travers des projets structurants. Ils sont laissés en rade", a affirmé leur porte-parole, Elimane Mbaye, plaidant pour un "meilleur encadrement de l'Etat".

S'exprimant à l'occasion d'un point de presse, M. Mbaye a signalé que le secteur privé joue un "rôle central" dans le développement économique et mérite, à ce titre, une "attention particulière" des pouvoirs publics. "C'est le secteur privé qui développe l'économie", a-t-il fait valoir, appelant à la mise en place de mécanismes d'appui adaptés aux réalités locales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.