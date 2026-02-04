Dakar — La rappeuse Oumy Guèye, dite OMG, la danseuse et chorégraphe Khoudia Touré, et la marionnettiste Mamby Mawine vont représenter le Sénégal à la 14e édition du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (MASA), annonce le site Internet de cet évènement prévu du 11 au 18 avril 2026.

"Les arts du spectacle en Afrique, outil d'intégration économique et sociale" est le thème de la prochaine édition du MASA. Oumy Guèye, Khoudia Touré et Mamby Mawine font partie des 60 artistes et groupes artistiques sélectionnés dans 28 pays africains.

Guèye, originaire de Bargny, dans la région de Dakar, est présentée comme une artiste "explosive". Elle évolue dans le style afro-urbain, le hip-hop et la pop sénégalaise. "Ses flows incisifs et ses mélodies ensoleillées fusionnent beats urbains percutants, influences wolofs traditionnelles et vibes dakaroises modernes. Elle célèbre l'effervescence de la jeunesse africaine contemporaine", lit-on sur le site Internet du MASA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compagnie Khor de la danseuse et chorégraphe Khoudia Touré a été sélectionnée dans la catégorie danse contemporaine. Elle été choisie pour le spectacle Óró, auquel ont contribué d'autres artistes du Canada, de la France et du Sénégal. "À travers le mouvement et la parole, la pièce explore leurs rapports au passé, au présent et dans l'avenir. Portée par une gestuelle mêlant hip-hop, krump (une danse saccadée et rapide, avec une forte intensité émotionnelle) et danse contemporaine, Óró donne la voix aux doutes, aux ombres et aux projections d'une jeunesse en quête de sens", explique Khoudia Touré sur le site Internet du MASA.

Selon elle, la compagnie Khor sera représentée par trois danseurs et une régisseuse son et lumière. Le Sénégal prendra part au volet "Arts de la rue" du MASA par le biais du spectacle "Parole d'eau", une coproduction de la compagnie sénégalaise Djarama et du Théâtre Motus du Québec (Canada). La Sénégalaise Mamby Mawine et la Canadienne Hélène Ducharme "vivent des réalités opposées face à un même enjeu : l'eau", dans "Parole d'eau".

Par le théâtre de marionnettes et d'objets, les amies Mawine et Ducharme "donnent la voix aux peurs, aux frustrations et aux espoirs liés à ce liquide vital, accompagnées en musique par le multi-instrumentiste burkinabè Dramane Dembélé". Les artistes sénégalais figurent dans la sélection officielle du MASA, un marché dédié à la promotion des arts du spectacle africain.

Le comité artistique international du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan dit avoir examiné 1 866 dossiers de candidature provenant de 51 pays. Le MASA est une biennale organisée depuis 1993. Il existe, au Marché des arts et du spectacle d'Abidjan, un volet destiné aux artistes et aux groupes artistiques non africains, le MASA Festival, dont le comité de sélection a examiné 384 candidatures provenant de 52 pays. Il en a retenu 39 artistes et groupes représentant 23 pays.