Madagascar: Concert - Claudio Rabe bientôt en live dans la capitale

Le vendredi 27 février prochain, l'Institut français de Madagascar (IFM) accueillera un événement musical inédit : le concert de Claudio Rabe, auteur-compositeur malgache installé à La Réunion. Il sera accompagné de son groupe. Le public est invité à vivre une soirée où la danse se mue en transe, portée par des rythmes effrénés et une énergie brute.

Claudio Rabe promet un live incandescent qui fusionne le World Rock, le tsapiky, rythme traditionnel du sud de Madagascar, et des sonorités psychédéliques. Sa musique forme une passerelle entre les racines malgaches et la puissance du rock moderne, offrant une expérience magnétique et libératrice.

Parcours international

Originaire de Madagascar, Claudio Rabe s'est imposé comme une figure singulière de la scène musicale. Après avoir foulé les planches du Printemps de Bourges, en France, et s'être produit en tournée en Australie, il revient sur ses terres avec une énergie renouvelée.

Son groupe, composé de musiciens malgaches, accompagne cette aventure artistique en mêlant instruments traditionnels et riffs électriques. Ensemble, ils explorent un univers où la littérature orale malgache rencontre les sonorités contemporaines. Leur discographie illustre cette recherche permanente : l'EP « Taloha » marie héritage culturel et modernité électro-rock, « Faka » plonge dans les racines et la transe musicale, tandis que « Mosary » traduit l'urgence créative et la faim de nouvelles explorations sonores.

Tel un OVNI...

Claudio Rabe est décrit comme un ovni musical, capable de transporter son public dans un voyage sensoriel qui relie traditions malgaches et énergie brute du rock. Ses performances à l'étranger lui ont valu une reconnaissance croissante, et son retour à l'IFM s'annonce comme un moment fort pour la scène culturelle locale. Le concert débutera à 19 heures ce 27 février.