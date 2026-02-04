Ethiopie: Le ministre éthiopien des Finances rencontre la vice-présidente de la Banque mondiale pour consolider le partenariat stratégique

3 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu aujourd'hui un entretien avec Gallina Vincelette, vice-présidente de la Banque mondiale chargée des politiques opérationnelles et du soutien aux pays, dans le but de promouvoir un nouveau cadre de partenariat pays et de renforcer le partenariat stratégique de longue date entre l'Éthiopie et l'institution financière internationale.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération et l'alignement des futurs projets avec les priorités nationales de développement et de réforme de l'Éthiopie, conformément au nouveau Cadre d'engagement pays de la Banque mondiale.

Dans un communiqué transmis à l'ENA, le ministère des Finances a précisé que les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la manière dont ce cadre pourrait soutenir plus efficacement les objectifs de développement du pays grâce à une approche sélective et orientée vers les résultats.

Le ministre Ahmed Shide a salué cette nouvelle approche, estimant que l'accent mis sur l'impact et les résultats constitue une opportunité majeure pour accroître l'efficacité du partenariat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Gallina Vincelette a félicité l'Éthiopie pour ses efforts de réforme et sa gestion économique rigoureuse, réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale à soutenir un partenariat solide et tourné vers l'avenir, axé sur des résultats transformateurs.

Les deux parties ont également souligné l'importance d'un processus collaboratif et inclusif pour la mise en oeuvre du nouveau Cadre de partenariat pays.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.