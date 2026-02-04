Ethiopie: Le ministre éthiopien des Finances rencontre la vice-présidente de la Banque mondiale pour consolider le partenariat stratégique

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu aujourd'hui un entretien avec Gallina Vincelette, vice-présidente de la Banque mondiale chargée des politiques opérationnelles et du soutien aux pays, dans le but de promouvoir un nouveau cadre de partenariat pays et de renforcer le partenariat stratégique de longue date entre l'Éthiopie et l'institution financière internationale.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération et l'alignement des futurs projets avec les priorités nationales de développement et de réforme de l'Éthiopie, conformément au nouveau Cadre d'engagement pays de la Banque mondiale.

Dans un communiqué transmis à l'ENA, le ministère des Finances a précisé que les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la manière dont ce cadre pourrait soutenir plus efficacement les objectifs de développement du pays grâce à une approche sélective et orientée vers les résultats.

Le ministre Ahmed Shide a salué cette nouvelle approche, estimant que l'accent mis sur l'impact et les résultats constitue une opportunité majeure pour accroître l'efficacité du partenariat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Gallina Vincelette a félicité l'Éthiopie pour ses efforts de réforme et sa gestion économique rigoureuse, réaffirmant l'engagement de la Banque mondiale à soutenir un partenariat solide et tourné vers l'avenir, axé sur des résultats transformateurs.

Les deux parties ont également souligné l'importance d'un processus collaboratif et inclusif pour la mise en oeuvre du nouveau Cadre de partenariat pays.