Ethiopie: L'Éthiopie et la mer Rouge - Un lien naturel incontournable, selon le Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la mer Rouge sont étroitement liées et indissociables, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed, soulignant l'importance vitale pour le pays d'avoir un accès à cette voie maritime stratégique.

S'adressant aujourd'hui à la Chambre des représentants du peuple, il a rappelé les liens historiques et géographiques qui unissent l'Éthiopie à la mer Rouge, qu'il considère comme une relation naturelle et essentielle.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que priver l'Éthiopie de cet accès équivaudrait à ignorer les lois de la nature, comparant ce lien à la continuité des cycles de la vie humaine.

« Avec une population d'environ 130 millions d'habitants, l'Éthiopie n'a besoin que de 50 kilomètres de côtes, un contraste frappant avec les 25 millions de personnes qui vivent sur les 5 000 kilomètres de côtes de la Somalie, de Djibouti et de l'Érythrée », a-t-il précisé.

Abiy Ahmed a souligné que la quête de l'Éthiopie pour un accès maritime n'a rien de militaire, mais repose sur la volonté d'instaurer un dialogue équitable et de favoriser une croissance partagée.

Il a évoqué des solutions possibles, telles que le partage des investissements dans le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne ou Ethiopian Airlines, et la considération d'échanges de territoires pour faciliter des négociations pacifiques.

Le Premier ministre a reconnu que les conflits passés ont ralenti le développement régional, mais il a insisté sur la possibilité de solutions amicales et constructives.

« Nous devons avancer ensemble sans nous nuire mutuellement, en respectant les accords et les règles du marché », a-t-il affirmé, réitérant l'engagement de l'Éthiopie à obtenir un accès légitime à la mer Rouge par des voies pacifiques.