Afrique de l'Est: Le Premier ministre appelle à repenser les mécanismes de paix et de résolution des conflits en Éthiopie

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de réviser en profondeur les mécanismes de consolidation de la paix et de règlement des conflits en Éthiopie. Selon lui, le recours historique à la force, une culture de la trahison et les inquiétudes externes liées au développement du pays expliquent en grande partie la persistance de l'instabilité.

S'adressant aux membres de la Chambre des représentants du peuple, il a rappelé que, traditionnellement, les Éthiopiens ont été habitués à résoudre les différends par la confrontation plutôt que par le dialogue, ce qui a freiné l'établissement d'une paix durable et la cohésion nationale.

Le Premier ministre a précisé que cette culture de la confrontation est profondément enracinée, parfois dès la cellule familiale, influençant les comportements politiques et sociaux et se traduisant par des conflits à l'échelle nationale.

Pour instaurer une paix durable, il a souligné qu'il fallait transformer la culture politique et les normes sociales, en privilégiant le dialogue, la confiance et la compréhension mutuelle plutôt que la coercition et la division.

Ces déclarations s'inscrivent dans le cadre des efforts continus du pays pour promouvoir la réconciliation et renforcer les institutions afin de garantir stabilité et sécurité sur le long terme.

Abiy Ahmed a également évoqué le dialogue national inclusif, soulignant que la génération actuelle a la responsabilité de construire le pays par la concertation et la participation de tous.

La Commission nationale du dialogue, a-t-il ajouté, a défini des priorités et accompli un travail significatif.

« À l'avenir, la Commission doit élargir la participation et organiser des discussions approfondies sur ces priorités, afin de formuler des propositions concrètes. Le processus a déjà montré que les Éthiopiens partagent des intérêts et des aspirations très proches », a-t-il affirmé.

Sur le plan électoral, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à organiser des élections pacifiques, équitables et inclusives.

« Aux citoyens éthiopiens, je dis : jugeons les élections sur leurs résultats. Je suis convaincu que ce Parlement offrira un espace où de nombreuses voix, diverses et variées, pourront se faire entendre », a-t-il déclaré.

Il a exprimé son espoir que les élections se déroulent sereinement et profitent à tous les acteurs impliqués.

Abiy Ahmed a également insisté sur l'importance de la participation active du peuple du Tigray à la vie politique, notant qu'il aspire à la paix et au développement.

« C'est un peuple pacifique, désireux de surmonter ses difficultés, de travailler dur et de transformer sa vie par ses propres efforts. Il veut également progresser en collaboration avec l'ensemble des Éthiopiens », a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a toutefois souligné que jusqu'ici, le peuple du Tigré n'a pas été pleinement acteur de sa destinée ; il a souvent servi d'instrument pour d'autres. « Il est temps que le peuple du Tigré joue un rôle central.

Cela nécessite un changement de mentalité politique et que ses leaders passent d'un rôle de soutien à une position de premier plan », a-t-il ajouté.

Concernant la Corne de l'Afrique, Abiy Ahmed a rappelé que la région avait été consolidée pour prévenir sa fragmentation et rapiécée pour éviter sa désintégration. Malgré des liens culturels et linguistiques étroits, la région connaît rivalités internes et ingérences extérieures.

« La question du partage des eaux a compliqué la situation, impliquant des acteurs externes et transformant un potentiel de coopération en source de conflit », a-t-il expliqué.

Il a assuré que d'importants efforts étaient déployés pour relever ces défis et s'est déclaré confiant dans leur succès.