Congo-Kinshasa: Judith Suminwa engagée à la modernisation du port de Bumba

4 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après Lisala et Bongandanga, la Première ministre Judith Suminwa a promis, lundi 2 février, de moderniser le port de Bumba dans la province de la Mongala.

Elle a indiqué que ces travaux consisteront à la protection du quai fluvial avec le lancement des travaux antiérosifs après indemnisation des familles situées en zones à risque. La Cheffe du Gouvernement promet également de moderniser la voirie urbaine de Bumba et six ponts pour fluidifier le trafic urbain et faciliter les échanges.

Sécurité et social : Le rappel à l'unité

Devant une foule nombreuse sur l'avenue du Port, la Première ministre a insisté sur la collaboration entre les civils et la police pour défendre l'intégrité territoriale. Elle a également apporté des réponses aux revendications sociales locales.

« Le Président de la République a instruit le vice-Premier ministre de la Fonction publique de régler la question des arriérés pour les retraités et les fonctionnaires, tout comme le problème de l'accès à l'électricité », a-t-elle assuré.

Enfin, Judith Suminwa a abordé la problématique de la communication, fustigeant la faible couverture téléphonique dans la région. Elle a rappelé les fermes instructions données aux entreprises de télécommunications le 9 janvier dernier en Conseil des ministres pour remédier aux défaillances techniques qui isolent une partie de la province de la Mongala.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

