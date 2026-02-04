Libye: Décès de Seif al-Islam Kadhafi - Des circonstances encore floues

Seif al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, est décédé le mardi 3 février à l’âge de 53 ans, selon plusieurs médias libyens. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité.

L’information a été relayée par la chaîne Libya al-Ahrar, qui cite des « personnalités proches » de Seif al-Islam Kadhafi. Contacté par la chaîne, son cousin Hamid Kadhafi a confirmé le décès, déclarant : « Le docteur Seif al-Islam est tombé en martyr ». De son côté, Abdullah Othman Abdurrahim a affirmé qu’il aurait été assassiné par quatre hommes armés.

Selon ces déclarations, relayées par Libya al-Ahrar sur le réseau social X, des individus armés auraient pris d’assaut la résidence de Seif al-Islam Kadhafi après avoir neutralisé les caméras de surveillance, avant de l’exécuter. Toutefois, les circonstances exactes de sa mort demeurent incertaines.

L’agence de presse officielle libyenne cite également son conseiller, Abdullah Othman, qui n’a pas précisé s’il s’agissait « d’une mort naturelle ou d’un assassinat ». D’après les premiers éléments rapportés par les médias locaux, un groupe de quatre hommes armés aurait attaqué sa résidence. Un témoin, cité par le site Al-Ain News, affirme que « les assaillants ont ouvert le feu sur Seif al-Islam dans le jardin de sa maison avant de prendre la fuite ».

À ce stade, aucune source officielle n’a confirmé les circonstances exactes du décès ni l’identité des auteurs présumés. Les médias libyens continuent de suivre de près l’évolution de la situation, tandis que l’annonce suscite de nombreuses réactions et interrogations à travers le pays.