Afrique: La FIFA lève interdiction d'enregistrement de nouveaux joueurs pour le TP Mazembe

3 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

A travers une correspondance adressée au TP Mazembe lundi 2 février, la FIFA a annoncé, la levée de la mesure interdisant au Club Lushois de recruter de nouveaux joueurs.

Cette interdiction était une erreur de l'organe faitier mondial alors que le TP Mazembe avait déjà payé ses droits.

Dans la même correspondance, la FIFA a également demandé à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) d'annuler, cette interdiction qui pesait sur les Corbeaux de Lubumbashi.

La levée de cette mesure intervient après un bon règlement des comptes entre le TP Mazembe et le Raja Club AthletiC, lié au frais d'instance dans dossier Ben Malango. En effet, le Club congolais a versé au club Mmrocain les montants exigés par les organes judiciaires de la FIFA.

Le Staff du Tout Puissant Mazembe a confirmé cette décision de la FIFA, ce mardi 3 février et a démenti les rumeurs circulant à travers les réseaux sociaux sur une prétendue interdiction de recrutement de nouveaux joueurs, rappelant que cette décision était tombée caduque.

Les Corbeaux réitèrent leur engagement à respecter strictement les règlements en vigueur et promet de mener des actions pour lutter contre la diffusion des informations erronées visant à ternir son image.

