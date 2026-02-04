Congo-Kinshasa: Vers la relance des travaux de la route Madimba-Kimvula au Kongo-Central

3 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Suspendus depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de la route nationale 16 (RN 16) sont sur le point de reprendre.

Le gouvernement central a annoncé mardi 3 février, le démarrage imminent des études techniques complètes, étape préalable indispensable pour garantir la durabilité de cette infrastructure vitale pour les territoires de Madimba et de Kimvula.

Initialement lancés dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du Chef de l'État, les chantiers sur cet axe routier avaient été stoppés net à la suite des lacunes dans les études techniques initiales.

Le week-end dernier, Michael Lukoki, directeur de cabinet de la Première ministre Judith Suminwa, a tenu à rassurer les usagers de cette route.

« Le gouvernement travaille activement à finaliser des études complètes et fiables. Les différents prestataires sont déjà à l'oeuvre. C'est une condition indispensable avant toute reprise des travaux pour éviter de nouveaux blocages », a-t-il précisé.

La réhabilitation de la RN 16 est attendue avec impatience par la population locale, car elle constitue le principal canal d'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation.

